Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

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Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
  • ©pixabay.com

«Нужно исходить из того, что такое ожирение и какие продукты к нему приводят. Это энергетический дисбаланс: человек съедает больше, чем тратит. Рассчитывать на какие-то один или два-три продукта не стоит. Надо создавать индивидуальную диету с учётом ваших особенностей метаболизма», — отметила Григорьян.

Эксперт добавила, что ссылка на то, что в Японии или в Китае, питаясь рисом, люди не страдают ожирением, не совсем верна.

«Китай входит в лидеры стран, где высокий процент людей с ожирением. Как питаются японцы — это отдельная история. Они едят рис часто, но по порциям — немного, соединяя его с белками», — пояснила она.

По словам диетолога, любая диета должна содержать пищевые волокна.

«Это касается и людей с ожирением, и профилактического питания. Мы должны в день съедать не менее 800 граммов салата, а в целом — до 1,5 килограмма овощей, то есть продуктов, богатых клетчаткой, куда входят и цельнозерновые продукты», — заявила Григорьян.

Она также отметила, что у риса гликемический индекс выше, чем у картофеля, поэтому нужно понимать, какую порцию продукта можно употреблять.

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

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