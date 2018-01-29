СМИ: Большинство россиян страдают от нехватки витаминов

Большинство жителей России страдают от нехватки витаминов, сообщают «Известия».

Как выяснили эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, лишь 14% взрослых и 16,8% детей старше четырёх лет получают все необходимые для здоровья витамины в нужном количестве.

Чаще всего россиянам не хватает витамина D (от 23% до 97% в зависимости от региона и состояния здоровья человека), витамина В2 (до 74%) и каротиноидов, включая витамин А (до 79%).

Завлабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии Вера Коденцова рассказала, что за последние 10 лет заметно улучшилась ситуация с обеспеченностью населения витамином С. Ситуация с витаминами D и группы B не меняется и по-прежнему считается сложной.

«Полигиповитаминоз характерен для всех слоёв населения, независимо от места проживания людей, их возраста, профессии, времени года», — отметила Коденцова.

По её словам, дефицит витаминов и минеральных веществ снижает устойчивость организма, замедляет физическое и нервно-психическое развитие детей, вызывает падение работоспособности у взрослых.

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