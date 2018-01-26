В Союзе потребителей оценили новые ГОСТы для четырёх продуктов
- РИА Новости
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Новые требования начнут применять в тестовом режиме с 1 марта. Как отметил эксперт, теперь у покупателей появится возможность выбрать более качественные товары.
«Существуют ГОСТы и на гречку, и на икру, и на все основные продукты. Но у потребителя есть спрос и на продукцию более высокого качества, чем та, которая предусмотрена действующим национальным стандартом», — пояснил Щелищ.
По его словам, такой потребности отвечают новые правила — «предварительные национальные стандарты», которые готовит Роскачество.
«Будет ли соответствовать та продукция, которая ими будет маркироваться, требованиям новых стандартов, проверят Роскачество и органы Роснадзора. Будем надеяться, что будет», — добавил Щелищ.
Ранее сообщалось, что в России утверждён ГОСТ на кокосовые орехи.
Также «Газета.Ru» сообщала, что Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров.