В Союзе потребителей оценили новые ГОСТы для четырёх продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Щелищ в беседе с НСН оценил новые ГОСТы для четырёх продуктов — красной икры, сливочного масла, риса и гречки.

Новые требования начнут применять в тестовом режиме с 1 марта. Как отметил эксперт, теперь у покупателей появится возможность выбрать более качественные товары.

«Существуют ГОСТы и на гречку, и на икру, и на все основные продукты. Но у потребителя есть спрос и на продукцию более высокого качества, чем та, которая предусмотрена действующим национальным стандартом», — пояснил Щелищ.

По его словам, такой потребности отвечают новые правила — «предварительные национальные стандарты», которые готовит Роскачество.

«Будет ли соответствовать та продукция, которая ими будет маркироваться, требованиям новых стандартов, проверят Роскачество и органы Роснадзора. Будем надеяться, что будет», — добавил Щелищ.

Ранее сообщалось, что в России утверждён ГОСТ на кокосовые орехи.

Также «Газета.Ru» сообщала, что Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров.