В России утверждён ГОСТ на кокосовые орехи
В России утвердили ГОСТ для кокосовых орехов, сообщает НСН.
Это связано с возросшей популярностью в стране кокосовой стружки и масла.
Согласно стандарту мякоть ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость внутри него — прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла.
Тару для перевозки кокосов нужно маркировать знаком «Скоропортящийся груз».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 300 рублей по сравнению с ценами 2016 года.
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