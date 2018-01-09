В России утверждён ГОСТ на кокосовые орехи

В России утвердили ГОСТ для кокосовых орехов, сообщает НСН.

Это связано с возросшей популярностью в стране кокосовой стружки и масла.

Согласно стандарту мякоть ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость внутри него — прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла.

Тару для перевозки кокосов нужно маркировать знаком «Скоропортящийся груз».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 300 рублей по сравнению с ценами 2016 года.