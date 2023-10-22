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Врач Волкова: для сохранения здоровья после 40 лет нужно есть белок и овощи

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Врач Екатерина Волкова посоветовала употреблять в пищу белок и овощи, чтобы сохранить фигуру и здоровье в зрелом возрасте.

По её словам, белок даёт организму сытость и калории, которые не откладываются на боках. Также врач подчеркнула, что важную роль играют и жиры, необходимые для работы всех систем в организме, например, они помогают оставаться энергичными.

Волкова добавила, что для того, чтобы поддерживать нормальную микрофлору кишечника нужно включить в рацион овощи, желательно, в каждый приём пищи.

«После 40 лет нужен йод — он поддерживает либидо и здоровье молочных желез. Витамин В12 защищает от депрессий, а также витамин В6, который вообще принято считать «витамином счастья» — передаёт «Доктор Питер» слова врача.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдать умеренность при употреблении чая, чтобы избежать нагрузки на почки и излишнего тонуса нервной системы.

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