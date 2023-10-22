Врач Волкова: для сохранения здоровья после 40 лет нужно есть белок и овощи
По её словам, белок даёт организму сытость и калории, которые не откладываются на боках. Также врач подчеркнула, что важную роль играют и жиры, необходимые для работы всех систем в организме, например, они помогают оставаться энергичными.
Волкова добавила, что для того, чтобы поддерживать нормальную микрофлору кишечника нужно включить в рацион овощи, желательно, в каждый приём пищи.
«После 40 лет нужен йод — он поддерживает либидо и здоровье молочных желез. Витамин В12 защищает от депрессий, а также витамин В6, который вообще принято считать «витамином счастья» — передаёт «Доктор Питер» слова врача.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдать умеренность при употреблении чая, чтобы избежать нагрузки на почки и излишнего тонуса нервной системы.