Диетолог Соломатина: злоупотребление чаем может вызвать тахикардию
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Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность, поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».
Соломатина рекомендовала пить в течение дня не более 4—5 чашек зелёного или 3—4 чёрного чая.
В свою очередь врач Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что в квашеной капусте содержится молочная кислота, которая обладает бактерицидным действием и санирует кишечник. Она посоветовала употреблять продукт в обед.
Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что не стоит полностью отказываться от употребления конфет.