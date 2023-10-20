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Диетолог Соломатина: злоупотребление чаем может вызвать тахикардию

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдать умеренность при употреблении чая, чтобы избежать нагрузки на почки и излишнего тонуса нервной системы.
Диетолог Соломатина: злоупотребление чаем может вызвать тахикардию
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Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность, поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».

Соломатина рекомендовала пить в течение дня не более 4—5 чашек зелёного или 3—4 чёрного чая.

В свою очередь врач Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что в квашеной капусте содержится молочная кислота, которая обладает бактерицидным действием и санирует кишечник. Она посоветовала употреблять продукт в обед.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что не стоит полностью отказываться от употребления конфет.

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