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Гастроэнтеролог Неронов назвал неправильным полный отказ от конфет

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что не стоит полностью отказываться от употребления конфет.
Гастроэнтеролог Неронов назвал неправильным полный отказ от конфет
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«Отказываться от употребления конфет вообще — это неправильно, а вот одна-две конфеты в день, два-три раза в неделю для улучшения настроения и как промежуточный приём пищи — это безопасно, вкусно и приятно», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, чрезмерное употребление любого продукта всегда негативно сказывается на здоровье.

Со своей стороны, терапевт, врач-диетолог и нутрициолог Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» рекомендовала употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день. Она также отметила важность соблюдения питьевого режима.

Кроме того, по словам эксперта, допустимо употребление кисломолочных продуктов.

«Однако необходимо учитывать свои индивидуальные особенности в усвоении молочных продуктов. Также не стоит забывать, что конкретные потребности в питательных веществах могут различаться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров рассказал, как выбрать медицинскую организацию для лечения зубов.

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