Специалист Шабуров рассказал о критериях выбора стоматологических клиник
«Есть несколько критериев, на которые пациентам следует обращать внимание. Например, имя клиники. Под именем скорее подразумевается история, имидж, заработанный организацией за годы существования», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, опыт стоматолога — это не число отработанных лет в специальности, а количество пациентов за определённый отрезок времени.
Как отметил Шабуров, медучреждение должно быть оснащено современным оборудованием, там должна быть возможность получить любую стоматологическую услугу — от профессиональной гигиены полости рта до имплантации.
«На сайте медицинской организации можно посмотреть лицензию на те или иные виды деятельности, а также квалификацию специалиста, посещение которого планируется», — сказал эксперт.
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