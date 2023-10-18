Специалист Шабуров рассказал о критериях выбора стоматологических клиник

Пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров рассказал, как выбрать медицинскую организацию для лечения зубов.

«Есть несколько критериев, на которые пациентам следует обращать внимание. Например, имя клиники. Под именем скорее подразумевается история, имидж, заработанный организацией за годы существования», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, опыт стоматолога — это не число отработанных лет в специальности, а количество пациентов за определённый отрезок времени.

Как отметил Шабуров, медучреждение должно быть оснащено современным оборудованием, там должна быть возможность получить любую стоматологическую услугу — от профессиональной гигиены полости рта до имплантации.

«На сайте медицинской организации можно посмотреть лицензию на те или иные виды деятельности, а также квалификацию специалиста, посещение которого планируется», — сказал эксперт.

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