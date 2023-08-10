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Врач Жемчугов: ожидать вспышки заболеваемости из-за нового варианта омикрон-штамма не стоит

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Ангелина Шурпина
Доктор медицинских наук врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.
Врач Жемчугов: ожидать вспышки заболеваемости из-за нового варианта омикрон-штамма не стоит
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По словам врача, «ожидать какой-то вспышки не стоит».

«Во-первых, омикрон — мягкий штамм, какой бы он ни был модификации. Во-вторых, в мире мощнейший коллективный иммунитет, и то, что он (новый вариант омикрон-штамма. — RT) распространяется, фактически это на пользу. Происходит обновление коллективного иммунитета там, где он ослабел, и, наоборот, это укрепляет позиции всего мирового населения перед грядущим осенне-зимним периодом», — рассказал Жемчугов.

Ранее ВОЗ объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

10 августа сообщалось, что в России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «эрис».

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