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Роспотребнадзор заявил о единичных случаях выявления варианта коронавируса «Эрис» в стране

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В России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «Эрис».
Роспотребнадзор заявил о единичных случаях выявления варианта коронавируса «Эрис» в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее появилась информация, что новый штамм коронавируса начал быстро распространяться по Великобритании. Речь идёт о подварианте EG.5.1.

Также заболевание новым штаммом зафиксировано в странах Азии, в том числе Японии, и Северной Америке.

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