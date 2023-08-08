Economic Times сообщила о быстром распространении в Британии нового штамма коронавируса Eris
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Отмечается, что речь идёт о подварианте EG.5.1.
Учёные обеспокоены в связи со скоростью его распространения в Британии, где каждый седьмой случай COVID-19 связан с этим штаммом.
Также заболевание новым штаммом зафиксировано в странах Азии, в том числе Японии, и Северной Америки, говорится в статье.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания подвариантом коронавируса «арктур».
По её словам, российские тесты выявляют данный тип коронавируса.