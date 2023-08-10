В ВОЗ зафиксировали быстрое распространение нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

По данным ТАСС, новый штамм был переведён из категории вариантов, «находящихся под наблюдением», (VUM) в категорию вариантов, «представляющих интерес» (VOI).

Однако, по оценкам ВОЗ, на данный момент риск, который представляет EG.5 для населения на глобальном уровне, расценивается как низкий. Уточняется, что это соответствует риску, который представляют другие ныне циркулирующие в настоящее время варианты, отнесённые к категории VOI.

Ранее сообщалось, что в России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «эрис».

Также появилась информация, что новый штамм коронавируса начал быстро распространяться по Великобритании. Речь идёт о подварианте EG.5.1.