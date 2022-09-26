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Врач Гергесова рассказала, что нарушение жирового обмена препятствует похуданию

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К. м. н. Екатерина Гергесова, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U, рассказала, в чём проблема с похудением и как с этим могут помочь анализы.
Врач Гергесова рассказала, что нарушение жирового обмена препятствует похуданию
  • Gettyimages.ru

Например, нарушения выработки или усвоения клетками инсулина (преддиабет) могут приводить к неконтролируемому росту аппетита и тяге к сладкому, отметила специалист в беседе с kp.ru.

В данном случае поможет анализ на ТТГ — тиреотропный гормон.

Ещё одной проблемой является нарушение жирового обмена. Врач советует сделать липидограмму, которая показывает концентрацию жиров и жироподобных соединений в крови. Изменение уровня липопротеинов может указывать на развитие сахарного диабета, ишемическую болезнь сердца и другие проблемы.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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