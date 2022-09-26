Нутрициолог Ширкова рассказала о вреде белковой и кетодиеты

Член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Ширкова рассказала об опасности кетодиеты и белковой диеты.

Нутрициолог в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что кетодиета основана на приёме преимущественно жирной пищи, из рациона исключаются углеводы и вводятся жиры из животных продуктов.

По её словам, у тех, кто прибегает к кетодиете, значительно увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности за счёт дефицита микронутриентов и витаминов — магния, фосфора, селена, витаминов В и С. Также возникают проблемы с печенью и почками.

«Это не говоря уже о запорах, повышенном риске развития рака толстой кишки из-за отсутствия клетчатки и дисбалансе микробиомы кишечника, а как следствие — воспалении, аллергии и аутоиммунных заболеваниях», — предостерегла консультант по питанию.

То же самое относится и к белковой диете, отметила она.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчный пузырь оказывают негативное влияние кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.