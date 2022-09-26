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Диетолог Соломатина посоветовала покупать пельмени категорий А или Б

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Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, как выбрать качественные пельмени.
Диетолог Соломатина посоветовала покупать пельмени категорий А или Б
  • Gettyimages.ru

Лучше выбирать пельмени категорий А или Б, следить за тем, чтобы они не были слипшимися, отметила она в разговоре с URA.RU.

«В магазине нужно смотреть на категорию. Чем она выше, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б примерно 60—80%, в категории В — уже 40—60%, Г — 20—40%, Д — 20% и меньше. В последней может быть всё что угодно: соя, крахмал, манка. Мясо механической обвалки. Это обрезки, из которых делают фарш. Если это птица, туда попадают даже шкурки», — сообщила Соломатина.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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