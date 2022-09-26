Диетолог Русакова дала совет людям за 40 ограничить потребление молока и красного мяса

Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала людям после 40 лет сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и изделий из пшеничной муки.

Питание после 40 лет должно не только быть оптимизировано по количеству калорий, но и быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов, объяснила она в беседе с URA.RU.

«Необходимо учесть и тот факт, что с возрастом наблюдается дефицит ферментов, и лучше ограничить цельное молоко и блюда из пшеничной муки (глютен). Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Красное мясо лучше ограничить до одного-двух раз в неделю», — отметила Русакова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.