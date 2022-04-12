«Успешно ответить на вызовы в освоении космоса»: Путин сообщил о планах России возобновить лунную программу

Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин в ходе посещения космодрома Восточный в День космонавтики. Он отметил, что речь идёт о запуске автономного аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25». Как подчеркнул президент, Россия должна успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы эффективно решить задачи своего развития.

Россия возобновит свою лунную программу, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград на космодроме Восточный. Президент выразил уверенность, что Россия продолжит последовательно осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на любые трудности и попытки помешать этому извне.

Он отметил, что поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило «не только колоссальный технологический задел», но и те ценности, на которые в стране равняются и сегодня.

«Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу — речь о запуске с космодрома Восточный автономного аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — сказал президент.

Говоря о вызовах в освоении космоса, Путин подчеркнул, что успехи в этой сфере позволят эффективнее решать задачи «на Земле».

Среди них глава государства упомянул национальные задачи развития РФ, укрепление безопасности и технологического суверенитета, создание передовых разработок в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи.

Сроки запуска и задачи

«Луна-25» должна стать первым аппаратом на естественном спутнике Земли в истории современной России.

Главный конструктор этой исследовательской станции Павел Казмерчук в марте 2021 года рассказал RT о задачах, которые стоят перед проектом.

«Задачи «Луны-25» заключаются в подтверждении наличия воды, водяного льда в приполярных районах. Лёд, вода — самый ценный ресурс, который есть на Луне, с точки зрения создания в этих районах обитаемых баз. Это жизненное обеспечение человека, это потенциально энергия, топливо», — сказал учёный.

Казмерчук также отметил, что аппарату предстоит первая в истории освоения космоса посадка в условиях южного полюса Луны. По его словам, на этой части планеты наблюдается очень сложный рельеф. Вместе с тем Казмерчук пояснил, что место посадки выбрано с учётом высокой ценности потенциальных находок для исследований.

Ранее сообщалось, что запуск «Луны-25» должен произойти летом 2022 года. В частности, об этом в конце марта высказался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В ходе встречи с экспертным сообществом он также заявил, что, несмотря на санкции, накануне были успешно завершены испытания системы высокоточной посадки.

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В свою очередь, в начале апреля заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО им. С.А. Лавочкина Александр Митькин уточнил, что запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25» с космодрома Восточный по плану ожидается 22 августа.

«Масса экспериментов позволят лучше понимать Солнечную систему»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT отметил, что проекты масштаба «Луны-25» готовятся долго.

«Этот проект готовился лет десять, и сейчас он на выходе. 22 августа — старт, и через трое с половиной суток после старта мы на Луне, в районе южного полюса. И там планируется масса экспериментов, которые позволят нам лучше понимать не только Луну, но и Солнечную систему», — рассказал специалист.

По его словам, в рамках предстоящей работы планируются «очень амбициозные эксперименты». Учёный выразил надежду, что этот полёт «позволит дать ответы на ключевые вопросы, до сих пор остающиеся в зоне неизвестности».

«Уже давно и с помощью наших аппаратов было установлено, что на Луне есть вода, а именно составляющий элемент воды — водород. Этот аппарат позволит подтвердить, что вода, в каком состоянии мы её представляем, есть на поверхности Луны», — заключил Эйсмонт.