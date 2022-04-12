Путин заявил о сохранении Россией лидерства в космической сфере

Россия сохраняет лидерство в космической сфере, заявил президент России Владимир Путин.

«Всё, что мы увидели в ходе посещения Восточного, все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет своё лидерство в космонавтике, является одним из лидеров», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в комментарии «Известиям» напомнил, что пуск аппарата «Луна-25» станет первой в истории человечества посадкой к полярной области. По мнению Зелёного, если проект удастся реализовать, можно будет надеяться и на следующие запуски.