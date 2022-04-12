Астронавт Шевченко назвал причины возобновления российской лунной программы
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«Например, в рамках фундаментальных исследований в последние годы была исследована возможность установить на обратной стороне Луны радиотелескоп», — заявил Шевченко в интервью «Радио 1».
Как уточняется, благодаря подобному радиотелескопу знания об отдалённых объектах нашей Галактики и всей Вселенной значительно расширятся.
Астронавт отметил, практическая сторона исследований Луны касается в первую очередь добычи полезных ископаемых.
Ранее стало известно, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.