Астронавт Шевченко назвал причины возобновления российской лунной программы

Изучение Луны поможет решить важнейшие задачи как фундаментальных, так и прикладных исследований относительно того, что Луна может дать человечеству. Об этом рассказал заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

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