Астронавт Шевченко назвал причины возобновления российской лунной программы

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Изучение Луны поможет решить важнейшие задачи как фундаментальных, так и прикладных исследований относительно того, что Луна может дать человечеству. Об этом рассказал заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.
Астронавт Шевченко назвал причины возобновления российской лунной программы
  • Gettyimages.ru
  • © Syafiq Harun / EyeEm

«Например, в рамках фундаментальных исследований в последние годы была исследована возможность установить на обратной стороне Луны радиотелескоп», — заявил Шевченко в интервью «Радио 1». 

Как уточняется, благодаря подобному радиотелескопу знания об отдалённых объектах нашей Галактики и всей Вселенной значительно расширятся.

Астронавт отметил, практическая сторона исследований Луны касается в первую очередь добычи полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.

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