Путин: в России будут развивать ранее приобретаемые за нефтедоллары технологии
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Будем поднимать свои собственные компетенции, (развивать. — RT) то, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.
Путин также заявил о намерении возобновить российскую лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».