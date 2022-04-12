Путин: в России будут развивать ранее приобретаемые за нефтедоллары технологии

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Россия будет разрабатывать собственные компетенции вместо тех, что раньше приобретались за счёт доходов от продажи энергоносителей, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: в России будут развивать ранее приобретаемые за нефтедоллары технологии
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Будем поднимать свои собственные компетенции, (развивать. — RT) то, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

Путин также заявил о намерении возобновить российскую лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

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