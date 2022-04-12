Путин: в России будут развивать ранее приобретаемые за нефтедоллары технологии

Россия будет разрабатывать собственные компетенции вместо тех, что раньше приобретались за счёт доходов от продажи энергоносителей, заявил российский президент Владимир Путин.

«Будем поднимать свои собственные компетенции, (развивать. — RT) то, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

Путин также заявил о намерении возобновить российскую лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».