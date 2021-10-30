«Действовали по колониальному алгоритму»: какую роль в мировой истории сыграл Суэцкий кризис

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Святослав Князев, Максим Лобанов
65 лет назад начался Суэцкий кризис, известный также как Суэцкая или Синайская война. Израильские войска, вскоре поддержанные вооружёнными силами Великобритании и Франции, атаковали Египет. Официальные Лондон и Париж были недовольны национализацией Суэцкого канала новыми египетскими властями, а Израиль обвинял Египет в поддержке терроризма и планировал установить контроль над частью египетских территорий. Англо-франко-израильские войска нанесли ряд болезненных поражений египетской армии, однако негативная реакция Москвы и Вашингтона на события заставила их отступить. По словам историков, Суэцкий кризис привёл к утрате Великобританией и Францией статуса великих держав, а также способствовал формированию биполярной модели мирового устройства.
«Действовали по колониальному алгоритму»: какую роль в мировой истории сыграл Суэцкий кризис
  • Результаты боевых действий в Египте осенью 1956 года
  • AP

В ночь с 29 на 30 октября 1956 года Израиль по предварительной договорённости с Великобританией и Францией совершил нападение на Египет. Вскоре Лондон и Париж открыто вмешались в конфликт, прикрываясь необходимостью обеспечить безопасность судоходства по Суэцкому каналу. Англо-франко-израильская интервенция оказалась успешной с военной точки зрения, однако дипломатическое давление со стороны Советского Союза и Соединённых Штатов не позволило её участникам воспользоваться плодами своих побед. После Суэцкого кризиса Великобритания и Франция фактически лишились статуса великих держав, отмечают историки.

Истоки конфликта

Суэцкий канал был открыт в 1869 году. Руководила им «Всеобщая компания Суэцкого канала», значительная часть акций которой принадлежала правителям Египта. Однако в 1875 году египетская доля акций была выкуплена британцами, а пять лет спустя египтяне уступили французскому банку права на 15% прибылей от деятельности канала. Таким образом, «Всеобщая компания Суэцкого канала» превратилась в англо-французское предприятие, на которое у Египта не было никакого влияния.

По словам историков, хотя Египет не был британской колонией и лишь на недолгое время находился под протекторатом Великобритании, влияние Лондона на его политическую и экономическую жизнь было очень велико. С конца XIX века на Суэцком канале находилась британская военная база.

В 1922 году Лондон официально признал Египет независимым государством, а правители Египта приняли королевский титул, однако британцы сохранили влияние на внешнюю политику страны и войска на её территории.

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В 1952 году в Египте произошла Июльская революция, подготовленная тайной военной организацией «Свободные офицеры». Страна официально стала республикой. Формально лидером революции считался Мухаммед Нагиб, однако фактически руководил сменой власти подполковник Гамаль Насер, который в 1954 году стал главой правительства, а два года спустя занял пост президента Египта.

Ещё до революции у Египта сложились плохие отношения с созданным в 1948 году Израилем. Между государствами возникли территориальные споры. После прихода к власти Насер решил создать в стране сильную современную армию. Однако западные державы относились к новым египетским властям с недоверием и не стали продавать официальному Каиру оружие в тех объёмах, в которых тот нуждался. Поэтому Египет начал сближение с Советским Союзом и его восточноевропейскими союзниками. На этом фоне США и Великобритания ответили отказом на просьбы Насера принять участие в строительстве Асуанского гидроузла, с которым египетский лидер связывал развитие промышленности и сельского хозяйства в стране.

В ответ на действия западных держав, а также с целью привлечения дополнительных средств в бюджет Насер в 1956 году принял решение о национализации «Всеобщей компании Суэцкого канала».

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«Это был тяжёлый удар по интересам стран Запада, которые активно использовали канал для перевозки грузов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Особенно мощным потоком транспортировались нефть и нефтепродукты, тот товар, без которого западные державы… не могли прожить и дня. Все попытки «образумить» правительство Египта ни к чему не привели. Тогда некоторые западные страны решили пойти на крайние меры», — писал в своих мемуарах экс-председатель КГБ СССР Владимир Крючков.

По словам историков, западные страны приняли решение форсировать конфликт военным путём.

В разговоре с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Алексей Фененко рассказал, что утрата контроля над Суэцким каналом была воспринята Лондоном и Парижем как предпосылка к потере своих дальних колоний из-за логистических трудностей. Что же касается США, то Вашингтон решил сначала не вмешиваться в ситуацию вокруг Суэцкого канала, так как в стране в разгаре была предвыборная кампания, и конфликт мог ударить по рейтингу Дуайта Эйзенхауэра. Поэтому Великобритания и Франция решили противодействовать Насеру без оглядки на Вашингтон. При этом у официального Парижа был ещё один повод добиваться смены власти в Египте.

«Новый египетский режим активно помогал восставшим против Франции алжирцам, а Париж стремился сохранить свои колониальные владения в Северной Африке», — рассказал в интервью RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

  • Участники Египетской революции 1952 года.
  • © Bibliotheca Alexandrina

В начале осени 1956 года сложилась международная антиегипетская коалиция, в которую вошли Великобритания, Франция и Израиль. По словам Алексея Фененко, согласно совместно выработанным планам Израиль должен был напасть на Египет, а британцы и французы — вмешаться в конфликт под предлогом обеспечения безопасности международного судоходства по Суэцкому каналу. Формальным поводом для нападения на Египет Израиля должны быть стать обвинения в адрес официального Каира в поддержке терроризма на израильских территориях. Однако, по словам историков, фактически израильские власти хотели таким образом разрешить территориальные споры с соседом.

«Расчёт был на то, что в результате военного разгрома арабские националисты будут отстранены от власти. Израиль же рассчитывал отодвинуть границу подальше от главных центров страны», — подчеркнул Сергей Балмасов.

Суэцкая война

В ночь с 29 на 30 октября 1956 года израильские войска атаковали египетские позиции на Синайском полуострове. Несколько часов спустя Великобритания и Франция отправила обеим сторонам конфликта формальные ультиматумы, содержавшие требование прекратить боевые действия и отвести свои войска от Суэцкого канала с целью обеспечения безопасности международного судоходства. При этом от египтян отдельно потребовали предоставить англо-французскому контингенту ключевые позиции в Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце. Израиль формально ультиматум принял, однако боевые действия не прекратил, успешно продвигаясь вглубь Синайского полуострова. А официальный Каир требования Лондона и Парижа отверг, после чего начались англо-французские бомбардировки египетской территории.

При этом, как отмечают эксперты, конфликт на Ближнем Востоке развивался на фоне антисоветских выступлений в Венгрии. Члены антиегипетской коалиции рассчитывали на то, что СССР будет занят решением венгерской проблемы и не сможет вмешаться в Суэцкий кризис. Однако это стало грубым просчётом.

Официальная Москва не оставила без внимания события в Египте, а власти США оказались недовольны тем, что суэцкая проблема отвлекла внимание международного сообщества от событий в Венгрии, которые можно было бы использовать в антисоветских пропагандистских целях, подчёркивают специалисты. Кроме того, они отмечают, что Белому дому в контексте развития внутриполитической ситуации выгоднее было выступить в роли миротворца, а Лондон и Париж поставили Вашингтон в неудобное положение как партнёра по блоку НАТО. Поэтому СССР и США оказались в египетском вопросе ситуативными союзниками, осудив действия Великобритании, Франции и Израиля. 2 ноября Генеральная Ассамблея ООН потребовала от всех участников конфликта прекратить боевые действия.

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Однако, несмотря на требования ООН, 5 ноября 1956 года в районе Порт-Саида высадился англо-французский десант, который взял под свой контроль судоходство по Суэцкому каналу. К тому времени израильтяне контролировали почти весь Синайский полуостров.

«В военном плане Египет в ходе Суэцкого кризиса оказался в роли побеждённого, но события на международной арене изменили дальнейший ход событий», — заявил Сергей Балмасов.

По словам Алексея Фененко, Советский Союз пригрозил членам антиегипетской коалиции военным вмешательством в конфликт, а США дали понять, что Великобритания, Франция и Израиль на поддержку Вашингтона могут не рассчитывать.

«Позиция СССР и США оказала мощное сдерживающее влияние, Египту осталось этим только воспользоваться», — подчеркнул в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов.

  • Поврежденные танк и транспортные средства, Синай, 1956 год.
  • © Wikimedia Commons

Вскоре Великобритания прекратила боевые действия. Её примеру последовали Франция и Израиль. В декабре англо-французские войска покинули Порт-Саид, а в марте 1957 года территорию Египта оставили израильские части.

По словам экспертов, на военную кампанию Великобритания, Франция и Израиль потратили значительные финансовые средства, однако не добились серьёзного политического и экономического эффекта. Насер смог сохранить власть и контроль над Суэцким каналом.

«Да, с военной точки зрения Египет проиграл, но это поражение превратилось в победу», — отметил Сергей Балмасов.

По словам Александра Вавилова, инициаторов кризиса подвело нежелание считаться с изменениями, происходившими на международной арене.

  • Боевые действия в Египте в ходе Суэцкого кризиса 1956 года.
  • © Wikimedia Commons

«Англия и Франция действовали по колониальному алгоритму и исходили из того, что они могут сделать всё что угодно, если одержат победу. Такой порядок существовал долгие годы, однако в тот момент он стал меняться», — подчеркнул эксперт.

По словам Алексея Фененко, Суэцкий кризис был рубежным моментом для сложившейся на тот момент в мире системы международных отношений.

«После этих событий британская и французская колониальные империи рухнули, а сами Британия и Франция утратили статус великих держав. Сверхдержав в мире осталось только две: СССР и США. Холодная война в том виде, в котором мы её традиционно привыкли воспринимать, с двумя ключевыми участниками, началась, по большому счёту, именно в это время. Поэтому Суэцкий кризис стал поворотным моментом в мировой послевоенной истории», — подытожил Алексей Фененко.

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