«Это был слом шаблона»: как восстание махдистов в Судане подорвало британскую колониальную систему в Африке

140 лет назад влиятельный суданский религиозный деятель Мухаммад Ахмад объявил себя Махди (мессией). С этого события историки часто отсчитывают начало восстания махдистов, которое привело к временному изгнанию из Судана англо-египетской администрации и созданию независимого Махдистского государства. Хотя англо-египетский контроль над Суданом в конце XIX века был восстановлен, восстание махдистов, по словам историков, оказало влияние на развитие национально-освободительного движения в Африке, а также на общественно-политическую ситуацию в Великобритании.

29 июня 1881 года влиятельный суданский проповедник Мухаммад Ахмад объявил себя Махди (мессией) и поднял восстание, приведшее к образованию нового государства. Его деятельность оказала серьёзное влияния на национально-освободительные движения по всей Африке и подорвала британскую колониальную систему на континенте.

Причины и начало восстания

Во второй половине XIX столетия Судан находился под властью османского Египта, экономику и внутреннюю политику которого фактически контролировали британцы и в меньшей степени — представители других европейских держав.

По словам доцента РГГУ, кандидата исторических наук Башиер Нижуд Хассан, население Судана было обложено огромными налогами.

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Одним из тех, кто публично назвал сложившуюся в Судане ситуацию несправедливой и потребовал её изменить, стал проповедник Мухаммад Ахмад. Он родился примерно в 1840-х годах в семье плотника, занимавшегося изготовлением лодок. В детстве вместе с отцом много путешествовал по стране и видел, в каком бедственном положении находились его соотечественники.

Когда Ахмад подрос, у него проявился интерес к исламскому богословию. Вскоре проповеди Мухаммада Ахмада стали чрезвычайно популярны. Он призывал к социальному и межэтническому равенству, соблюдению суданских традиций и отказу от турецко-египетских культурных норм. При этом, по мнению Мухаммада Ахмада, турецко-египетская администрация являлась марионеткой в руках европейцев, навязывавших покорённому населению чуждые ему порядки. Эти идеи находили отклик со стороны суданцев, прежде всего — представителей простого народа.

Мухаммад Ахмад аль-Махди

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29 июня 1881 года (в некоторых источниках называются другие даты) Мухаммад Ахмад отправил влиятельным суданцам письма, объявив себя Махди (мессией) и призвав к борьбе с иностранным господством. По всему Судану зазвучали призывы к восстанию против европейцев, египтян и турок.

«Скорее всего, Мухаммад Ахмад, как и все успешные проповедники, сам верил в свою избранность», — отметила в беседе с RT Башиер Нижуд Хассан.

Генерал-губернатор Судана Рауф-паша приказал доставить Махди в столицу Судана Хартум, однако тот от «приглашения» отказался. Тогда власти отправили к резиденции Мухаммада Ахмада на острове Абба 200 солдат. Но отряд попал в засаду сторонников Махди и был практически полностью уничтожен.

Битва при Абу-Клеа

© Уильям Барнс Уоллен

«Победа махдистов позволила им завоевать уважение и авторитет в глазах людей, недовольных существовавшим положением вещей», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ, кандидат исторических наук Сергей Серёгичев.

Количество сторонников Махди быстро росло. Они одержали новые победы. Махдистам сдавались гарнизоны крупных городов, передававшие повстанцам свои арсеналы.

Весной 1883 года египетское правительство снарядило против Махди десятитысячный корпус, которым руководила группа британских офицеров во главе с Уильямом Хиксом. В ноябре 1883 года корпус был разгромлен, а его командующий убит.

Генерал Чарльз Джордж Гордон

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Обеспокоенное происходящим британское правительство направило в Африку генерала Чарльза Гордона — ветерана Крымской войны и участника успешных операций на территории Китая. В 1870-х годах он был генерал-губернатором Судана. Гордон предложил Махди титул султана провинции Кордофан и богатые подарки, но лидер восстания его предложение не принял.

Заняв ряд городов, Махди в конце 1884 года подошёл к Хартуму, гарнизон которого насчитывал 8 тыс. человек. Гордону необходимо было подкрепление, но направленный с запросом полк был уничтожен. Хартум продержался чуть более двух месяцев. В январе 1885 года махдисты ворвались в столицу Судана. 26 января на лестнице собственного дворца погиб Гордон. Его тело было обезглавлено.

Гибель генерала Гордона во время падения Хартума

© Картина Дж. В.Роя

После взятия Хартума началось формирование независимого Махдистского государства. Однако 22 июня 1885 года Махди умер, предположительно, от тифа.

По словам Сергея Серёгичева, события в Судане вызвали сильный резонанс в британском обществе.

«Британцы получили по носу, а популярный в Англии Гордон был убит. В Великобритании эти новости широко освещались и воспринимались как унизительные. Поэтому возвращение британцев в Судан было неизбежно», — заявил эксперт.

По мнению заведующего Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергея Костелянца, Гордон стал восприниматься как символ британского имперского проекта, а его гибель — как знак поражения модели либерального империализма, которую поддерживал премьер-министр Уильям Гладстон.

Завершение восстания

Преемником Мухаммада Ахмада стал его ученик Абдуллах ибн Мухаммад ат-Таиша по прозвищу Халифа. Под его руководством махдисты с большими потерями победили в войне с соседней Эфиопией и совершили неудачную попытку вторгнуться в Египет.

Абдуллах ибн Мухаммад ат-Таиша

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В 1896 году в Судан вторгся британский корпус, руководил которым британский офицер Герберт Китченер, будущий фельдмаршал и военный министр Великобритании в годы Первой мировой войны, которого критики считают возможным прообразом Большого Брата — персонажа романа Джорджа Оруэлла «1984». 2 сентября 1898 года махдисты были разбиты в генеральном сражении под Омдурманом.

По словам историков, после победы англичане устроили побоище, массово убивая мирное суданское население, включая женщин и детей. В суданской кампании лично участвовал молодой британский офицер Уинстон Черчилль.

Боевые действия в Судане полностью сошли на нет после гибели в ноябре 1899 года Абдуллаха ибн Мухаммада ат-Таиши. В том же году Британия и Египет подписали соглашение о совместном управлении Суданом.

Сражение при Омдурмане (1898, деталь)

© Ричард Кейтон Вудвиль

По словам Сергея Серёгичева, восстание махдистов подействовало отрезвляюще на британские элиты. В дальнейшем они стали сотрудничать с политическим крылом махдистского движения и поступили подобным образом в Южной Африке, помирившись с местными бурами.

«Махдистское государство пало, но показало, что даже сильнейшей колониальной державе можно дать отпор», — заявил Сергей Костелянец.

Как отметил в разговоре с RT действительный член Академии военных наук России Андрей Кошкин, восстание в Судане стало одним из самых резонансных событий конца XIX века.

«Для англичан, да и для европейцев в целом, это был настоящий шок. Те, кого они привыкли считать бессловесными дикарями, громят обученные по западному образцу военные корпуса, убивают одного из самых прославленных британских генералов. А потом создают с нуля настоящее государство. Это был слом шаблона. Недаром после смерти Гордона Лондон взял паузу, прежде чем вернуться в Судан», — подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на то что в конечном итоге британцам удалось победить махдистов, успехи повстанцев оказали огромное влияние на всё африканское национально-освободительное движение.

«Восстание махдистов было не только одним из самых масштабных в британских колониях в XIX веке, но и лучше всего организованным. Махдисты взяли курс на создание независимого государства, показав тем самым пример участникам национально-освободительных движений, возникших по всей Африке в ХХ столетии», — резюмировал Кошкин.