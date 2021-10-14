Настоящий «Звёздный путь»: 90-летний ведущий RT America Уильям Шетнер совершил полёт в космос

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Роман Шимаев
Ведущий RT America Уильям Шетнер, отпраздновавший в марте 90-летие, стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе: 13 октября он совершил суборбитальный полёт в составе экипажа корабля New Shepard компании Blue Origin. Шетнер подчеркнул, что испытал «что-то невероятное», выразив надежду, что сумеет сохранить эти чувства. Актёр обрёл мировую известность благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка в научно-фантастическом сериале «Звёздный путь». В его послужном списке также есть медаль NASA «За исключительные достижения». С июля он ведёт на RT America авторскую программу «Я не понимаю», посвящённую космосу и устройству Вселенной.
Настоящий «Звёздный путь»: 90-летний ведущий RT America Уильям Шетнер совершил полёт в космос
  • Reuters
  • © Mike Blake

Канадский актёр, ведущий RT America Уильям Шетнер в возрасте 90 лет совершил суборбитальный полёт. Таким образом он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Ранее это звание носила 82-летняя Уолли Фанк.

В среду, 13 октября, Шетнер в составе экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin поднялся на высоту более 100 км. Вместе с ним в космос отправились вице-президент компании по коммерческим космическим полётам Одри Пауэрс, австралийский предприниматель Крис Бошуизен и микробиолог Глен де Врис. Их полёт продолжался 10 минут 17 секунд, около трёх-четырёх минут из них прошли в состоянии невесомости.

Как заявил Уильям Шетнер сразу после приземления, состоявшийся полёт его «сильно взволновал»: «Этот опыт — что-то невероятное».

Он также выразил благодарность Джеффу Безосу, американскому миллиардеру, которому принадлежит компания Blue Origin. По его словам, Безос подарил ему самый потрясающий опыт, какой только он мог вообразить.

«Надеюсь, я никогда не оправлюсь от этого. Надеюсь, я смогу сохранить то, что чувствую сейчас, я не хочу это потерять», — цитирует его ИноТВ.

Другие члены экипажа второго суборбитального полёта корабля New Shepard были в восторге от того, что побывали в космосе вместе с актёром, который получил мировую известность благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта «Энтерпрайз» в научно-фантастическом сериале «Звёздный путь».

По мнению де Вриса, полёт «с капитаном Кирком» стал «окончательным свидетельством того, что научная фантастика становится наукой». В свою очередь, Бошуизен считает, что персонаж Шетнера из «Звёздного пути» — «лучший представитель будущего человечества».

«Так что полететь (в космос. — RT) с настоящим представителем того, чем мы можем стать на нашей планете, — я думаю, это фантастика», — пояснил предприниматель.

Космонавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер также выказал почтение 90-летнему астронавту.

«Я под впечатлением. Я имею в виду — ему 90 лет, и он показал, что кто-то в таком возрасте на самом деле может полететь в космос», — сказал он.

Позднее Уильям Шетнер в своём Twitter ещё раз поделился впечатлениями от полёта, процитировав мысль Исаака Ньютона о своей значимости и роли в науке.

«Не знаю, каким я предстаю миру, но себе я кажусь маленьким мальчиком, играющим на морском берегу и развлекающим себя поисками гальки поровнее или ракушки симпатичнее обычного, в то время как передо мной простирается огромный неизведанный океан правды», — написал актёр.

Напомним, 12 июля на RT America состоялась премьера авторской программы Уильяма Шетнера — «Я не понимаю» (I Don’t Understand). В ней 90-летний ведущий ищет ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной.

«Я много думал над вопросами, которые мы не задаём, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают. Посмотрим, получится ли у нас вместе пойти по пути просвещения», — отмечал он.

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Как пояснил исполнительный продюсер программы и руководитель RT America Михаил Солодовников, программа предназначена для интеллектуалов и всех, кто хочет узнать что-то новое.

Помимо роли капитана Джеймса Тиберия Кирка в телесериале «Звёздный путь», Шетнер также был ведущим популярного американского документального реалити «Служба спасения 911» (1989—1996) и снимался в детективном телесериале «Коломбо». За годы своей работы в кино и на телевидении он неоднократно номинировался на различные премии, в том числе дважды получил награду «Эмми» и однажды стал лауреатом «Золотого глобуса».

В послужном списке Шетнера также медаль «За исключительные достижения» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кроме того, он является автором серии книг, в том числе бестселлеров из списка The New York Times «Пепел Эдема» и «Возвращение». В 2016 году его мемуары о коллеге по сериалу «Звёздный путь» Леонарде Нимое, исполнившем роль мистера Спока, были удостоены премии Goodreads Choice Award.

Кино в космосе 

5 октября с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз МС-19». В состав экипажа вошли режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров, а также дублирующий состав: оператор Алексей Дудин, актриса Алёна Мордовина и космонавт Олег Артемьев. 

Во время полёта проходят съёмки фильма «Вызов» — первого российского игрового проекта, часть работы над которым ведётся на МКС. Для поисков актрисы на главную роль был организован открытый конкурс, в котором могли принять участие все желающие независимо от рода деятельности. Итоги конкурса подвели в мае 2021-го. 

Практические занятия при подготовке к полёту произвели на Юлию Пересильд неизгладимое впечатление.

«Для меня одним из эмоциональных, прекрасных потрясений стали наши полёты на невесомость. Это было, к сожалению, только один раз, но зато 20 горок сразу, с дозаправкой. Это было прекрасно... Человек летает! Пусть это 23 секунды, но ты летишь!» — вспомнила Пересильд на пресс-конференции в преддверии полёта.

Сейчас киноэкипаж готовится к возвращению на Землю. 

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