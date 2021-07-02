Уильям Шетнер ответил на травлю в соцсетях и СМИ за шоу на RT America
- Reuters
Пользователи Twitter обвиняли Шетнера в работе на «российскую пропаганду».
Шетнер в ответ на критику отметил, что цель его передачи — «исследовать явления, которые не понимаешь», поэтому «действия властей не имеют никакого значения» для шоу.
«Как я могу быть их рупором, если они реально никак не влияют ни на содержание передачи, ни на выбор гостей, съёмку и монтаж программы?» — написал он в Twitter.
Также Шетнер подчеркнул, что «сам создал эту передачу, а они (RT) только купили на неё права».
Материалы с критикой Шетнера в том числе появились в таких изданиях, как Vice, The Daily Beast, Der Spiegel, New York Post.
«Известный актёр и лауреат множества премий Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка во франшизе «Звёздный путь», стал ведущим телепередачи под названием I Don't Understand на российском государственном канале», — говорится в статье New York Post.
В свою очередь, в материале Vice отмечается, что «cписок ведущих международного телеканала RT, контролируемого российскими властями и ранее известного как Russia Today, пополнился новым звёздным именем».
При этом The Daily Beast сообщил о перепалке Шетнера с журналистами в Twitter.
«Звезда сериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер затеял перепалку в Twitter с журналистами, раскритиковавшими его решение стать ведущим программы на одиозном кремлёвском телеканале RT, финансируемом государством», — говорится в материале.
И Vice, и The Daily Beast в своих материалах также обратили внимание на то, что главный редактор RT Маргарита Симоньян поприветствовала сотрудничество с Шетнером твитом «Капитан Кирк перешёл на сторону добра».
Журналист Der Spiegel в статье заявил, что «такие знаменитости, как Шетнер, ни в коем случае не должны распространять нарративы Путина».
При этом портал Barstool Sports предложил тем пользователям, которые хотят, чтобы программы Шетнера не было на RT, купить права на неё и выпускать её на американском телеканале, отметив, что Шетнер является «общественным достоянием международного масштаба».
Ранее сообщалось, что RT America запускает авторскую программу «Я не понимаю» (I Don’t Understand) с известным актёром Уильямом Шетнером — исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966—1969 гг.). Первый выпуск программы с Шетнером выйдет на телеканале 12 июля 2021 года.