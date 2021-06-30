Актёр Уильям Шетнер стал ведущим новой программы на RT America

RT America запускает авторскую программу «Я не понимаю» (I Don’t Understand) с известным актёром Уильямом Шетнером — исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966—1969 гг.) Первый выпуск программы с Шетнером выйдет на телеканале 12 июля 2021 года.

Шетнер является многократным лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми». Он также был ведущим популярного американского докуреалити «Служба спасения 911» (1989—1996 гг.), также снимался в детективном телесериале «Коломбо». Он является обладателем медали «За исключительные достижения» NASA.

В своей авторской программе он будет искать ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной, в том числе что такое тёмная материя, что было до Большого взрыва, нужно ли волноваться о том, что с неба посыплется космический мусор.

«Я много думал над вопросами, которые мы не задаём, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают. Посмотрим, получится ли у нас вместе пойти по пути просвещения», — сказал Шетнер.

Исполнительный продюсер программы и руководитель RT America Михаил Солодовников рассказал, что это шоу для интеллектуалов и всех, кто хочет не просто развлечься за просмотром ТВ-шоу, но и узнать что-то новое.

«Мы очень рады, что наш канал и цифровая платформа Portable.TV будут сотрудничать с неподражаемым, талантливым Уильямом Шетнером», — отметил он.

Телеканал RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. Свои шоу на RT America ведут пятикратный лауреат премии «Эмми» Деннис Миллер, лауреат премий «Эмми» и Peabody Рик Санчес, номинант на «Эмми» и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны.

Цифровая платформа Portable.TV доступна на Android, iOS, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, LG Smart TV, Jio TV и Samsung Tizen.