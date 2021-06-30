Легендарный актёр Уильям Шетнер, «Капитан Кирк» из Star Trek — новый ведущий RT America

RT America запускает авторскую программу с Уильямом Шетнером — знаменитым актёром и писателем, исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в культовом научно-фантастическом сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966—1969 гг.). Премьера шоу «Я не понимаю» (I Don’t Understand) состоится в июле 2021 года.

В своей авторской программе лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Уильям Шетнер будет искать ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной — что такое тёмная материя, что было до Большого взрыва, нужно ли волноваться о том, что с неба посыплется космический мусор, и так далее.

«Я много думал над вопросами, которые мы не задаём, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают. Посмотрим, получится ли у нас вместе пойти по пути просвещения», — говорит ведущий программы Уильям Шетнер.

Исполнительный продюсер программы и руководитель RT America Михаил Солодовников сказал: «Мы очень рады, что наш канал и цифровая платформа Portable.TV будут сотрудничать с неподражаемым, талантливым Уильямом Шетнером. Это программа для интеллектуалов и всех, кто хочет не просто развлечься за просмотром ТВ-шоу, но и узнать что-то новое».

В списке достижений ведущего RT America — роль капитана Джеймса Тиберия Кирка, культового персонажа в телесериале «Звездный путь». Кроме того, он был ведущим популярного американского докуреалити «Служба спасения 911» (1989—1996 гг.) и снимался в детективном телесериале «Коломбо». Уильям Шетнер — многократный лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Актёр также получил медаль «За исключительные достижения» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Шетнер написал серию книг, в том числе бестселлеры из списка New York Times «Пепел Эдема» и «Возвращение». В 2016 году его мемуары о коллеге по сериалу «Звездный путь» Леонарде Нимое, исполнившем роль мистера Спока, были удостоены премии Goodreads Choice Award.

Первый выпуск программы «Я не понимаю» с Уильямом Шетнером выйдет на канале RT America 12 июля 2021 года.

Телеканал RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. Свои шоу на RT America ведут пятикратный лауреат премии «Эмми» Деннис Миллер, лауреат премий «Эмми» и Peabody Рик Санчес, номинант на «Эмми» и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны.

Цифровая платформа Portable.TV доступна на Android, iOS, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, LG Smart TV, Jio TV и Samsung Tizen.