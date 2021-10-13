В «Роскосмосе» рассказали о подготовке Пересильд и Шипенко к возвращению на Землю

Короткая ссылка
Экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приступил к тренировкам по возвращению с МКС. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» рассказали о подготовке Пересильд и Шипенко к возвращению на Землю
  • РИА Новости

«Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля «Ю.А.Гагарин», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Экипаж должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями специалистов из Центра управления полётами, поясняют в корпорации. 

Для этого участники космического полёта «изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле». 

Ранее экипаж МКС поужинал с Пересильд и Шипенко в американском модуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить