В «Роскосмосе» рассказали о подготовке Пересильд и Шипенко к возвращению на Землю

Экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приступил к тренировкам по возвращению с МКС. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля «Ю.А.Гагарин», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Экипаж должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями специалистов из Центра управления полётами, поясняют в корпорации.

Для этого участники космического полёта «изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле».

Ранее экипаж МКС поужинал с Пересильд и Шипенко в американском модуле.