В «Роскосмосе» рассказали о подготовке Пересильд и Шипенко к возвращению на Землю
- РИА Новости
«Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля «Ю.А.Гагарин», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Экипаж должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями специалистов из Центра управления полётами, поясняют в корпорации.
Для этого участники космического полёта «изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле».
Ранее экипаж МКС поужинал с Пересильд и Шипенко в американском модуле.