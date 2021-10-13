Экипаж МКС поужинал с Пересильд и Шипенко в американском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) поужинал в американском модуле вместе с российским режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд.

«Ужин со всеми. Включая вновь прилетевших к нам Антона (Шкаплерова. — RT), Клима и Юлию. Великолепно услышать новые рассказы спустя пять месяцев», — написал командир станции француз Тома Песке в своём аккаунте в Twitter.

Песке выложил фото с экипажем из американского модуля Unity.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее рассказал о ходе съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС).

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.