Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма на МКС

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС).
Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма на МКС
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

По его словам, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко активно работают над кинокартиной.

«Они там не туристы, работают постоянно, даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но тем не менее рекомендации наши полностью выполняют», — написал он в Twitter.

Отмечается, что Рогозин согласился с мнением одной из подписчиц, что Пересильд невероятно отважная и бесстрашная женщина.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.

Режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв в беседе с ФАН прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.

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