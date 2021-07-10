«Проявил себя как талантливый организатор»: как Дмитрий Милютин изменил армию Российской империи

205 лет назад родился выдающийся российский военный деятель и дипломат Дмитрий Милютин, который провёл в армии Российской империи реформы, позволившие вывести её на качественно новый уровень и одержать победу в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Эксперты называют Дмитрия Милютина одним из лучших руководителей оборонного ведомства в истории Российской империи.

10 июля 1816 года родился один из самых выдающихся военных деятелей Российской империи Дмитрий Милютин. Инициированная им реформа вывела на качественно новый уровень российскую армию и позволила ей одержать победу в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

«До мозга костей практик»

Дмитрий Милютин родился в Москве в дворянской семье. Образование получил в благородном пансионе Московского университета. Дмитрий с ранних лет увлекался научными исследованиями и уже во время учёбы в пансионе составил синхронические таблицы по истории, а также написал «Руководство к съёмке планов с применением математики».

Закончив обучение, Милютин поступил на военную службу, стал унтер-офицером 1-й гвардейской артиллерийской бригады в Санкт-Петербурге и вскоре был произведён в прапорщики. По словам историков, строевая муштра сильно тяготила Дмитрия, и он стал задумываться об отставке. Выбор в пользу продолжения службы Милютин сделал благодаря поступлению в Императорскую военную академию, которую окончил с серебряной медалью в 1836 году.

Поручик Милютин был направлен служить в Гвардейский генеральный штаб. Параллельно он писал военно-исторические статьи для периодических и энциклопедических изданий.

«В 1839 году Милютин был переведён в Отдельный Кавказский корпус, в составе которого получил боевое крещение», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

По словам эксперта, Милютин участвовал в подготовке операций и лично принимал участие в боевых действиях. В 1840 году он был назначен квартирмейстером (должностным лицом, отвечавшим за оперативные вопросы, разведку, составление планов, передвижение и дислокацию войск. — RT) 3-й гвардейской дивизии в Санкт-Петербурге, а в 1843-м — обер-квартирмейстером войск Кавказской линии и Черномории. Как отмечают историки, вернувшись на Кавказ, он вновь принял участие в боевых действиях, но вскоре из-за резкого ухудшения состояния здоровья был направлен в тыл и переведён в распоряжение военного министра.

Взятие аула Ахульго (1839)

© Wikimedia

В 1845 году Милютин был назначен профессором кафедры военной географии Императорской военной академии, а три года спустя — офицером для особых поручений при военном министре.

По словам историков, ещё во время службы на Кавказе в перерывах между боями он писал военные наставления. Служба же в Санкт-Петербурге позволила Милютину вывести его научные исследования в сфере военного искусства и военной истории на новый уровень. В этот период жизни он издал научный труд «Первые опыты военной статистики», а затем — посвящённую Итальянскому походу Александра Суворова «Историю войны России с Франциею в царствование императора Павла I в 1799 году». За эту работу он был удостоен Демидовской премии и избран членом-корреспондентом Академии наук.

В 1856 году Милютин вошёл в состав комиссии «для улучшений по военной части». Как её представитель, он подал императору Александру II две записки: «О необходимости разрешения вопроса о крепостном состоянии» и «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы».

В том же году Милютин снова был направлен на Кавказ — теперь уже на должность начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса (в дальнейшем — главного штаба Кавказской армии). Разработанная им стратегия, по словам историков, существенно приблизила завершение длившейся с 1817 по 1864 годы войны с горцами.

© Wikimedia

После четырёх лет пребывания на Кавказе Милютин был возвращён в Санкт-Петербург и назначен товарищем (заместителем. — RT) военного министра. Как отмечают историки, министр Николай Сухозанет видел в Милютине конкурента и встретил его холодно, заставив тем самым в очередной раз задуматься об отставке. Однако в 1861 году Александр II назначил военным министром самого Милютина.

«Воспринимать Милютина просто как военного теоретика — в корне неверно. Это был до мозга костей практик, выросший на кавказских кампаниях», — рассказал RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

Военная реформа

В начале 1862 года Милютин представил Александру II доклад, содержащий программу коренных преобразований в российской армии. Она касалась управления войсками, их численности и системы комплектования, деятельности военных судов, военно-медицинской службы, армейского снабжения, вооружения, строевой подготовки и организации инженерной службы. Император идеи военного министра одобрил.

«Необходимость в срочных военных реформах продемонстрировала Крымская война. Хотя российские военнослужащие показали чудеса отваги, этого не хватило для победы ввиду отставания от противника в развитии военного искусства и военной техники», — заявил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, инициированные Милютиным изменения стали одной из важнейших реформ Александра II наряду с отменой крепостного права и изменением структуры регионального управления.

Вся территория России в рамках военной реформы была разделена на 15 округов. В случае войны их штабы должны были превратиться в штабы действующей армии. Высшими тактическими единицами стали дивизии и бригады. Количество дивизий выросло с 31 до 47, однако численность их личного состава в мирное время была сокращена.

Большинство кадетских корпусов были ликвидированы. На основе их общеобразовательных классов создавались военные гимназии. В России также были открыты двухгодичные юнкерские училища, ставшие основным источником пополнения офицерского корпуса.

Император Александр II (1860)

© Левицкий, Сергей Львович - Военная летопись России в фотографиях

«Для военнослужащих были отменены тяжёлые телесные наказания. По инициативе Милютина был создан Главный военный суд и введены новые уставы: о наказаниях, дисциплинарный и военно-судебный. Юридические кадры для армии начала готовить специальная Александровская военно-юридическая академия», — рассказал Андрей Горбунов.

При Милютине произошло и радикальное перевооружение армии. Вместо устаревших ружей и пушек российские солдаты получили новое стрелковое вооружение (в частности, винтовки Бердана), заряжающиеся с казны (задней части ствола. — RT) нарезные артиллерийские орудия, картечницы. В войсках начал широко применяться проволочный телеграф.

По словам историков, самой значимой составляющей военной реформы стала замена рекрутской повинности на всеобщую, сокращение срока службы и введение системы воинского запаса.

Из патентного описания Р. Дж. Гатлинга Батарейное орудие, 9 мая 1865 года

© Wikimedia

«Это позволяло обучить значительную часть мужского населения военному делу, а в случае войны быстро увеличить численность армии», — отметил Михаил Мягков.

По словам профессора МПГУ, доктора исторических наук Виталия Захарова, в ходе реформы системы комплектования армии Милютин столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны генералов-консерваторов, однако смог его преодолеть.

«Дмитрий Милютин не только оказался способен здраво оценить то, что необходимо армии, но и проявил себя как талантливый организатор при непосредственном воплощении реформы в жизнь», — подчеркнул эксперт.

Система военной подготовки при Милютине была переориентирована с муштры на формирование у военнослужащих практических боевых навыков.

Николай Дмитриев-Оренбургский. «Захват Гривицкого редута под Плевной» (1885)

© Wikimedia

Испытанием милютинских идей стала Русско-турецкая война 1877—1878 годов. Недоброжелатели военного министра рассчитывали на то, что новая система окажется нежизнеспособна, однако, по словам историков, всё получились строго наоборот — российская армия продемонстрировала высокую эффективность. А когда великий князь Николай Николаевич, не сумев взять Плевну штурмом, захотел отвести войска за Дунай, именно Милютин настоял на осаде города, приведшей к успеху и ставшей решающим моментом войны.

После Берлинского конгресса 1878 года в связи с тяжёлым состоянием здоровья канцлера Александра Горчакова на Милютина было возложено руководство внешней политикой России. Он жёстко отстаивал интересы империи в отношениях с Европой и выступал за расширение государства на среднеазиатском направлении.

В 1881 году Александр II погиб. Его сын Александр III свернул многие отцовские реформы. И хотя новый император не планировал увольнять Милютина с государственной службы, однако тот не захотел менять линию своей работы и сам подал в отставку.

Экс-министр переехал в крымский Симеиз, занявшись литературной и научной деятельностью. В 1898 году Милютин стал последним подданным Российской империи, произведённым в генерал-фельдмаршалы. Умер он 7 февраля 1912 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Начало 1900-х годов. Имение Милютиных в Симеизе

© РГБ

По словам Андрея Горбунова, Милютин создал в России принципиально новую армию и резко увеличил этим могущество империи.

«Его реформы сыграли не только сугубо военную, но и важную социальную роль. Так, всеобщая воинская повинность разрушала сословные барьеры. Милютин считается лучшим военным министром в истории Российской империи», — резюмировал Леонид Ляшенко.