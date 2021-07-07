«В Европе происходило много противоречивых событий»: в Москве открылась выставка «Накануне Великой Отечественной»

В Москве открылась историко-документальная выставка «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941». В состав экспозиции вошли уникальные исторические документы, иллюстрирующие позицию европейских государств в международных отношениях в первые годы Второй мировой войны. Историки отмечают, что формированию антигитлеровской коалиции предшествовал период противоречивых событий в Европе, в рамках которых каждая страна преследовала собственные цели.

В среду, 7 июля, в Москве открылась историко-документальная выставка «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941». В Выставочном зале федеральных архивов представлено около 300 документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

В состав экспозиции вошло множество архивных источников, описывающих подробности международных отношений в условиях первых лет Второй мировой войны.

В частности, впервые обнародованы документы из фондов Российского государственного военного архива, которые рассказывают о планах англо-французских союзников в отношении СССР, в том числе о нанесении ударов по нефтеносным районам советского Кавказа.

Корреспондент RT Константин Рожков посетил выставку и узнал подробности о ряде экспонатов непосредственно у составителей экспозиции и историков.

В частности, на выставке представлена записка главнокомандующего французскими вооружёнными силами в начале Второй мировой, в которой говорится, что Париж рассматривал возможность не только бомбардировки советских нефтяных месторождений, но и подстрекательства мусульманского населения Южного Кавказа к восстанию против Москвы.

Также на russian.rt.com «Стало ясно, что лёгкой прогулки не будет»: как нацистская Германия развязала войну против Советского Союза

Комментируя публикацию документов о планах Великобритании и Франции действовать против СССР, глава Российского государственного военного архива (РГВА) Владимир Тарасов отметил, что формированию союзнических отношений предшествовали события совсем иного характера.

«Прежде чем мы стали союзниками, в Европе происходило очень много событий — противоречивых событий, — в ходе чего каждая страна преследовала свои цели», — пояснил он в беседе с Рожковым.

По словам Тарасова, французская разведка и 2-е бюро французского Генштаба собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане. При этом, отметил глава РГВА, французскую сторону особенно интересовали данные о районах, граничащих с Ираном.

Историк полагает, что вторжение не осуществилось лишь по той причине, что Гитлер напал на Францию и «у союзников внезапно возникла более серьёзная проблема».

АГН «Москва»

© Мобильный репортёр

Из представленных в экспозиции документов также следует, что до подписания соглашения о ненападении с Берлином Москва активно стремилась заключить союз с Лондоном и Парижем, но её предложения игнорировались.

В частности, на выставке представлено рассекреченное предложение, направленное Советским Союзом Великобритании и Франции. Документ датирован 17 апреля 1939 года — за четыре месяца до заключения пакта Молотова — Риббентропа.

«Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5—10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленную всякую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств», — говорится в документе.

По словам кандидата исторических наук, специалиста РГВА Валерия Арцыбашева, правящие круги в Великобритании и Франции не спешили изменять свою политику в отношении коммунистического СССР.

«Они, конечно, с недоверием относились к Советскому Союзу, к его социально-политическому строю. Были у них сомнения в боеспособности Красной армии, особенно после репрессий. И естественно, задача была направить германскую военную машину на восток, против Советского Союза», — сказал эксперт.

Зоны безопасности

Среди экспонатов представлена карта с «зонами безопасности» Советского Союза, оформленная собственноручно Иосифом Сталиным. Как говорят организаторы выставки, это один из самых интересных предметов экспозиции.

Отмечается, что за работу над картой Сталин и его окружение взялись после того, как в Москве поверили, что СССР может стать целью Гитлера. Это происходило на фоне попыток Великобритании и Франции начать диалог с Германией при нежелании вести переговоры с Советским Союзом.

Как пояснил глава Российского государственного архива социально-политической истории Пётр Скороспелов, Сталина интересовало ближайшее геополитическое окружение СССР и укрепление там безопасности. В частности, эксперты объясняют этим стремлением включение в состав Советского Союза трёх прибалтийских республик — Литвы, Латвии и Эстонии.

Также на russian.rt.com «В стане врага началась паника»: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Литвы

«(Москве нужны были три прибалтийские республики в составе Советского Союза. — RT) прежде всего в целях укрепления безопасности своей страны и для подготовки к отражению возможной агрессии со стороны Германии», — пояснил Арцыбашев.

Историки напомнили, что после нападения Германии на Польшу Великобритания и Франция, выступавшие гарантами польской независимости, объявили Гитлеру войну, но не оказали существенной помощи Варшаве. В Москве это стало сигналом к дальнейшему укреплению западной границы, но в Финляндии Москва столкнулась с нежеланием Хельсинки передвинуть границу от Ленинграда.

СССР предлагал создать буферную зону рядом с Ленинградом в обмен на передачу территории Финляндии. Пётр Скороспелов отметил, что финны проявили упрямство в этой ситуации.

«Уже в послевоенный период в Финляндии была создана комиссия, которая рассматривала эти вопросы. И итог её работы состоял в том, что... надо было соглашаться!» — сказал он.

На выставке представлен подлинник мирного договора СССР с Финляндией, который оформил фактически современную границу между двумя государствами, а также карта с предложениями СССР по обмену территориями в ходе советско-финских переговоров в Москве в октябре 1939 года.

Кроме того, в состав экспозиции вошли материалы о развитии военно-промышленного комплекса СССР и подготовке Красной армии к отражению возможной агрессии, а также документы о торгово-экономической деятельности СССР в условиях войны в Европе и документы советской разведки.