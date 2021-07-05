Путин и Беннет обсудили защиту исторической правды о Второй мировой войне
- РИА Новости
«Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра её итогов, героизации нацизма, отрицания холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу», — сообщили в Кремле.
Также стороны пообщались на тему сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
«Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов», — добавили там.
14 июня Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля.