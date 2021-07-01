Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

В частности, запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в публичных выступлениях, публично демонстрирующихся произведениях, СМИ и интернете».

9 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал инициативу важной и своевременной. Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы переписывали историю.

По словам сенатора, даже малейшие попытки уравнять роли СССР и Германии в войне — это преступление.

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