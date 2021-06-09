В Совфеде назвали важным закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

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Оксана Соломатина
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT объяснил важность закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
В Совфеде назвали важным закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«Очень важный и своевременный закон. Прошли годы после войны, ушли участники этих событий, следующие поколения ушли или глубоко состарились, а Запад пытается переписать историю. Я думаю, что нам нельзя допускать, чтобы переписывали историю. Неслучайно те архивы Второй мировой войны, которые мы открыли в канун 75-летия Победы, раскрыли негативную роль многих стран Запада, которую они играли в ходе войны», — подчеркнул Джабаров. 

Сенатор добавил, что даже малейшие попытки уравнять роли СССР и Германии в войне — это преступление.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон, предусматривающие запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

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