В Совфеде назвали важным закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
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«Очень важный и своевременный закон. Прошли годы после войны, ушли участники этих событий, следующие поколения ушли или глубоко состарились, а Запад пытается переписать историю. Я думаю, что нам нельзя допускать, чтобы переписывали историю. Неслучайно те архивы Второй мировой войны, которые мы открыли в канун 75-летия Победы, раскрыли негативную роль многих стран Запада, которую они играли в ходе войны», — подчеркнул Джабаров.
Сенатор добавил, что даже малейшие попытки уравнять роли СССР и Германии в войне — это преступление.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон, предусматривающие запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
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