Госдума приняла поправки о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», предусматривающие запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

«Запрещается в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», — говорится в публикации.

Глава российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в мае отмечал, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии.