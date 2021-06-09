Госдума приняла поправки о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», предусматривающие запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

«Запрещается в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», — говорится в публикации.

Глава российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в мае отмечал, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить