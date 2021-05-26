Нарышкин: ответственность за Вторую мировую войну лежит только на нацистах

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Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии.
Нарышкин: ответственность за Вторую мировую войну лежит только на нацистах
  • © Министерство обороны РФ

«Если говорить о событиях Великой Отечественной войны, то, на мой взгляд, есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только не продуктивна, но и, может быть, даже порой кощунственна. Например, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии», — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Он отметил, что это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, которые не имеют срока давности.

По словам Нарышкина, ещё один факт состоит в том, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграли СССР и Красная армия.

Ранее Нарышкин заявил о росте неприятия в России политики Запада.

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