Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью BBC, что со стороны российских граждан в последнее время отмечается рост неприятия западной политики по отношению к России.

По его словам, в России воспринимают санкции со стороны Запада как «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия».

Нарышкин отметил, что санкции действуют на сознание населения. Он заявил, что российские граждане понимают, что санкции являются угрозой.

«Из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный», — сказал он.

По его мнению, нужно остерегаться, чтобы это неприятие не переросло в ненависть.

Также Нарышкин заявил, что Великобритания вместо развития диалога с Россией идёт на открытую конфронтацию, и выразил сожаление в связи с этим.

«Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики», — сказал глава СВР.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящейся Евросоюзом клеветнической кампании с целью обвинить Москву в разжигании антипрививочных настроений в Европе.