Нарышкин заявил о росте неприятия в России политики Запада
- РИА Новости
По его словам, в России воспринимают санкции со стороны Запада как «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия».
Нарышкин отметил, что санкции действуют на сознание населения. Он заявил, что российские граждане понимают, что санкции являются угрозой.
«Из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный», — сказал он.
По его мнению, нужно остерегаться, чтобы это неприятие не переросло в ненависть.
Также Нарышкин заявил, что Великобритания вместо развития диалога с Россией идёт на открытую конфронтацию, и выразил сожаление в связи с этим.
«Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики», — сказал глава СВР.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящейся Евросоюзом клеветнической кампании с целью обвинить Москву в разжигании антипрививочных настроений в Европе.