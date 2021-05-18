СВР узнала о планах ЕС обвинить Россию в разжигании антипрививочников

Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящейся Евросоюзом клеветнической кампании с целью обвинить Москву в разжигании антипрививочных настроений в Европе.

«По имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом. Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», — говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина.

В СВР напомнили, что Россия ведёт активный диалог с ЕС по вопросу содействия массовой вакцинации граждан Евросоюза, в том числе с помощью российского препарата «Спутник V».

В то же время, как отметили в ведомстве, чиновники ЕС продолжают тормозить процесс вакцинации в Европе, блокируя сертификацию российских вакцин от коронавируса.

«Что за этим стоит — неджентльменская конкуренция, банальная коррупция или бесчеловечная политика, при которой болезни, страдания и смерти людей вторичны, а первичны только политические цели?» — задался вопросом Нарышкин.

В конце марта в СВР заявили, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российские вакцины от COVID-19.