СВР узнала о планах ЕС обвинить Россию в разжигании антипрививочников

Короткая ссылка
Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящейся Евросоюзом клеветнической кампании с целью обвинить Москву в разжигании антипрививочных настроений в Европе.
СВР узнала о планах ЕС обвинить Россию в разжигании антипрививочников
  • РИА Новости

«По имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом. Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», — говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина.

В СВР напомнили, что Россия ведёт активный диалог с ЕС по вопросу содействия массовой вакцинации граждан Евросоюза, в том числе с помощью российского препарата «Спутник V».

В то же время, как отметили в ведомстве, чиновники ЕС продолжают тормозить процесс вакцинации в Европе, блокируя сертификацию российских вакцин от коронавируса.

«Что за этим стоит — неджентльменская конкуренция, банальная коррупция или бесчеловечная политика, при которой болезни, страдания и смерти людей вторичны, а первичны только политические цели?» — задался вопросом Нарышкин.

В конце марта в СВР заявили, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российские вакцины от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить