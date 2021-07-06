В Москве установят мемориальные доски пяти героям войны

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны.
В Москве установят мемориальные доски пяти героям войны
  • Генерал-майор авиации Николай Челноков / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Как отмечается, памятные доски установят в честь героев Советского Союза Николая Челнокова, Евгения Пепеляева, Фёдора Акулишнина, Владимира Касатонова и Ивана Злыденного.

Это планируется сделать до 31 декабря 2021 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге 9 мая прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить