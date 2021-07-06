В Москве установят мемориальные доски пяти героям войны

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Как отмечается, памятные доски установят в честь героев Советского Союза Николая Челнокова, Евгения Пепеляева, Фёдора Акулишнина, Владимира Касатонова и Ивана Злыденного.

Это планируется сделать до 31 декабря 2021 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге 9 мая прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.