Воздействие риновируса: учёные исследовали связь простуды, интерферона и COVID-19

Исследователи из США проследили связь между обычной простудой, интерферонами и коронавирусом. Они выяснили, что воздействие риновируса, наиболее частой причины простуды, может защитить от заражения COVID-19. В ходе эксперимента обычный респираторный вирус активировал иммунную систему и способствовал выработке интерферона, который прекратил размножение коронавируса в инфицированных тканях дыхательных путей. Использование препаратов интерферона для предотвращения и лечения вирусных заболеваний было известно ещё советским учёным, подтвердил в беседе с RT академик РАН Александр Караулов. При этом он напомнил, что лучшим средством противовирусной профилактики была и остаётся массовая вакцинация.

Исследователи Йельского университета (США) обнаружили, что воздействие риновируса, наиболее частой причины простудных заболеваний, может защитить от COVID-19. По данным учёных, размножение коронавируса прекращается благодаря интерферону, который при простуде вырабатывает иммунная система человека. Об этом сообщается в Journal of Experimental Medicine.

Срабатывание защитных механизмов организма при простуде может предотвратить или даже вылечить инфекцию на ранней стадии заражения, считает ведущий автор исследования, ассистент-профессор лаборатории медицины и иммунобиологии медицинского факультета Йельского университета Эллен Фоксман.

Однако, отмечает Фоксман, болеть простудой для предотвращения COVID-19 вовсе не обязательно, ведь интерфероны доступны в виде лекарственных препаратов. Фоксман уверена, что говорить о пользе интерферонов можно на ранних стадиях заражения, так как их использование во время тяжёлого течения заболевания может дать обратный эффект и способствовать опасному для жизни сверхактивному иммунному ответу.

Для проверки своих предположений Фоксман и её коллеги заразили выращенные в лаборатории образцы ткани дыхательных путей человека коронавирусом SARS-CoV-2 и обнаружили, что в течение первых трёх дней количество коронавирусных частиц удваивалось в них примерно каждые шесть часов. При этом ​​в образцах, подвергшихся воздействию риновируса, размножение вируса COVID-19 было полностью остановлено. Как отмечают исследователи, если бы противовирусная интерфероновая защита была заблокирована, SARS-CoV-2 смог бы вновь реплицироваться.

Результаты эксперимента также показали, что интерфероны способны замедлить распространение SARS-CoV-2 даже без риновируса, но только если инфекционная доза была низкой, сообщила Эллен Фоксман.

«Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, которые нам не вполне понятны, и эти открытия — тот кусочек мозаики, который мы сейчас рассматриваем», — заключила Фоксман.

Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, полагают американские исследователи

Gettyimages.ru

© Viaframe

Данные учёных из Йеля подтверждаются и более ранними работами исследователей, сообщил в беседе с RT академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

По его словам, использование препаратов на основе интерферона для предотвращения и лечения вирусных заболеваний было известно ещё советским учёным. Экспериментальная работа 1986 года американских учёных показала, что интерфероны имеют защитное действие и при обычной коронавирусной инфекции, отметил Караулов. Также он напомнил, что в настоящее время в России профилактика и лечение COVID-19 с помощью генно-инженерных интерферонов и вовсе прописаны в официальных рекомендациях Минздрава.

«Напомню, на нашем рынке давно существуют лекарства, содержащие интерферон альфа-2b. Это разработка центра Гамалеи, сейчас знаменитого на весь мир благодаря вакцине «Спутник V». При этом, несмотря на все преимущества интерферона, достоверно известно, что лучшим средством противовирусной профилактики была и остаётся массовая вакцинация населения», — подытожил Караулов.