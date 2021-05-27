Медицинский атом: российские учёные разработали метод получения радионуклида для диагностики рака
- Циклотрон У-150 для наработки тербия-152
- © НИЦ «Курчатовский институт»
Учёные Курчатовского института и Объединённого института ядерных исследований предложили новый способ получения тербия-152 — одного из наиболее перспективных изотопов для диагностики рака. Раньше его можно было производить только на ускорителях ЦЕРН в Швейцарии. Результаты работы опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B. Об этом RT сообщили в пресс-службе Курчатовского института.
По данным исследователей, радиофармпрепараты на основе изотопов тербия крайне востребованы для обнаружения злокачественных опухолей, что подтверждено недавними клиническими испытаниями. Однако производить тербий-152 можно было только в ограниченном количестве на установке «Изольда» (ISOLDE) в ЦЕРН.
Как сообщили RT в пресс-службе Курчатовского института, ранее тем же российским коллективом учёных уже были найдены способы наработки изотопов рутения-97 и тербия-149. И если для тербия-149 работа проводилась с гелием-3, то в новом исследовании испытана другая ядерная реакция — бомбардировка альфа-частицами.
«Эффективность использования тербия-152 для диагностики ранее была доказана в ходе многочисленных исследований на животных, а недавно — подтверждена клиническими испытаниями. Этот изотоп интересен тем, что по своим свойствам напоминает лютеций, который на сегодняшний день является основным радионуклидом для лечения рака. Это значит, что тербий-152 и лютеций-177 можно использовать в паре для эффективной диагностики и терапии онкологических заболеваний», — пояснил в беседе с RT автор работы, заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов Курчатовского института Рамиз Алиев.
Рамиз Алиев и его коллеги уверены, что удобство и простота разработанного подхода могут стать решающими факторами для внедрения препаратов на основе тербия-152 в медицинскую практику. Учёный пояснил, что теперь для наработки редких изотопов подходит обычный циклотрон, причём за один сеанс можно получить количество изотопов, достаточное для введения десяткам пациентов.
«Установка в ЦЕРН — единственная, а подходящих для производства тербия-152 новым способом ускорителей альфа-частиц в мире уже два-три десятка. Так что наши возможности сильно расширяются», — рассказал Рамиз Алиев.
По мнению разработчиков, данный радионуклид перспективен не только для диагностики, но и для терапевтических целей. У медиков появляется возможность оценить, насколько пациент будет восприимчив к лечению, и подобрать для него индивидуальную дозу препарата, то есть оказывать больным помощь на принципах персонализированной медицины.
В планах учёных — получение соединений на базе тербия-152 и пептидов, которые можно будет использовать для визуализации нейроэндокринных опухолей и рака простаты. Такие соединения помогут в каждом конкретном случае спрогнозировать, насколько эффективным окажется лечение препаратом на основе лютеция, и правильно подобрать индивидуальную дозировку для пациента.
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