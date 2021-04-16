«Аванс на будущее»: онколог Хатьков оценил своё включение в Американскую ассоциацию хирургов

Вошедший в состав Американской ассоциации хирургов директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова и главный онколог столицы профессор Игорь Хатьков заявил, что рад признанию своей профессиональной состоятельности со стороны коллег. По его словам, членство в старейшей хирургической ассоциации мира позволит выстроить более тесные контакты с профессионалами из разных стран и предоставит возможность поддержать множество отечественных молодых специалистов. Хатьков стал первым россиянином, удостоенным включения в организацию.

Признание профессиональной деятельности приятно, но оно также свидетельствует о необходимости подтверждать его. Об этом в интервью RT заявил директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова и главный онколог столицы профессор Игорь Хатьков, комментируя своё избрание в Американскую ассоциацию хирургов. По его словам, это радостное и значимое событие.

«Любое признание приятно, но это большая ответственность и аванс на будущее. Теперь необходимо и дальше подтверждать, расти дальше и помогать в росте другим», — сказал Хатьков.

Он отметил, что членство в старейшей хирургической ассоциации мира предоставит больше возможностей и позволит выстроить более тесные контакты с профессионалами из разных уголков земли.

«Это возможность слышать и быть услышанным, возможность помогать молодым специалистам, продвигать их. У нас очень много мотивированных, блестящих врачей, молодых людей, которые стремятся расти и развиваться. Когда появляется возможность им помогать, это очень хорошо», — добавил директор МКНЦ.

Говоря об Американской ассоциации хирургов, Хатьков объяснил, чем она отличается от многих других.

«В ней нет платного членства — оно выборное. Есть определённые критерии, и лишь в крайних случаях могут быть исключения, — подчеркнул он. — Особенность ещё в том, что голосование абсолютно объективно. Оцениваются твой вклад и активность в хирургической, научной и образовательной деятельности. При этом голосование заочное. Голосующие — лидеры в своих направлениях хирургии, и они могут не знать конкретно тебя».

«COVID-19 — коварная болезнь»

Помимо этого, главный онколог Москвы отметил, что в результате появившихся медицинских программ и инфраструктуры продолжительность жизни в столице удалось повысить на пять лет.

Также по теме «Признание отечественной медицины»: онколог из России впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским...

«У нас, безусловно, улучшилась диагностика. Примером может служить пандемия COVID-19, когда у нас увеличилось число пациентов на компьютерной томографии лёгких. В результате мы стали выявлять больше образований, часть из которых являются злокачественными. Улучшилась доступность диагностики и сама обращаемость к ней», — подчеркнул Хатьков.

По его словам, это закономерный процесс в тех странах, где увеличивается продолжительность жизни.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на пациентов с онкологическими заболеваниями, поскольку влияет на иммунитет.

«Болезнь коварная, мы хоть и научились справляться даже с самыми тяжёлыми ситуациями, болезнь всё-таки требует дополнительного изучения и отработки методов лечения. Самым правильным на сегодняшний день было бы прохождение вакцинации», — считает профессор.

Накануне на общем собрании Американской ассоциации хирургов было утверждено решение об избрании Игоря Хатькова почётным членом организации. Таким образом, он стал первым российским специалистом, удостоенным включения в ассоциацию.

«Включение в число почётных стипендиатов Американской ассоциации хирургов (менее 100 человек в мире) — высшая степень признания ведущего академического хирургического сообщества, которого только может удостоиться специалист этого профиля», — заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Американская хирургическая ассоциация была основана в 1880 году — это старейшая и одна из самых престижных хирургических организаций в мире.

Игорь Хатьков первым в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Подобные хирургические вмешательства считаются одними из самых трудновыполнимых среди лапароскопических операций. На данный момент такие операции делают всего в двух центрах в мире: в Московском клиническом научно-практическом центр имени А. С. Логинова и клинике Мэйо в США.

За авторством Хатькова выпущено более 290 научных работ и семь монографий.

Он удостоен множества наград и премий, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, премия правительства в области науки и техники, а также награды международных ассоциаций, включая награду Европейской ассоциации эндоскопической хирургии.

«Это признание профессиональным сообществом наших общих хирургических успехов и достижений. У нас накоплен выдающийся опыт в развитии малоинвазивных методов проведения операций в онкохирургии — самый большой в Европе и один из самых больших в мире. Мы безусловно благодарны тому, что наша научная и практическая активность была замечена и столь высоко оценена», — заявил директор МКНЦ.