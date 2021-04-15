Российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов

Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов, сообщил РИА Новости его представитель. Хатьков стал первым российским специалистом, удостоенным такого признания.

«Директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов. Решение об избрании российского специалиста — впервые в истории организации — было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно», — сказал представитель Хатькова.

По его словам, в четверг, 15 апреля, решение было официально утверждено на общем собрании старейшей и самой престижной хирургической организации в мире.

Хатьков — выпускник Саратовского государственного медицинского института, онколог и хирург, автор более 290 научных работ и семи монографий. Первым в России он выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Удостоен множества наград и премий, в том числе отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.