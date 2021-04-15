Российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов
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«Директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов. Решение об избрании российского специалиста — впервые в истории организации — было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно», — сказал представитель Хатькова.
По его словам, в четверг, 15 апреля, решение было официально утверждено на общем собрании старейшей и самой престижной хирургической организации в мире.
Хатьков — выпускник Саратовского государственного медицинского института, онколог и хирург, автор более 290 научных работ и семи монографий. Первым в России он выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Удостоен множества наград и премий, в том числе отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.