Российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов

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RT
Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов, сообщил РИА Новости его представитель. Хатьков стал первым российским специалистом, удостоенным такого признания.
Российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов
  • © Департамент здравоохранения города Москвы

«Директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов. Решение об избрании российского специалиста — впервые в истории организации — было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно», — сказал представитель Хатькова.

По его словам, в четверг, 15 апреля, решение было официально утверждено на общем собрании старейшей и самой престижной хирургической организации в мире.

Хатьков — выпускник Саратовского государственного медицинского института, онколог и хирург, автор более 290 научных работ и семи монографий. Первым в России он выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Удостоен множества наград и премий, в том числе отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире. 

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