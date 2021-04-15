«Признание отечественной медицины»: онколог из России впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов

Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации. По словам экспертов, таким образом за рубежом признали знания и умения отечественных хирургов. Достижения Хатькова в этой области «непререкаемы», отметили специалисты.

Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов. Об этом РИА Новости сообщил его представитель.

Хатьков — первый специалист из России, удостоенный включения в организацию.

«Директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов. Решение об избрании российского специалиста (впервые в истории организации) было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно», — рассказал его представитель.

Он уточнил, что 15 апреля решение было официально утверждено на общем собрании организации.

Американская хирургическая ассоциация была основана в 1880 году, она является старейшей и одной из самых престижных хирургических организаций в мире.

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Игорь Хатьков закончил Саратовский государственный медицинский институт. В 1999 году он защитил диссертацию по теме «Предупреждение осложнений в лапароскопической хирургии». В сентябре 2012 года возглавил Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, а с декабря 2014 года Хатьков является главным внештатным специалистом-онкологом Департамента здравоохранения Москвы.

Он также является инициатором создания образовательных программ для медицинских специалистов, включая образовательные интернет-порталы.

Хатьков первым в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию и имеет обширный опыт подобных операций, считающихся одними из самых трудновыполнимых среди лапароскопических операций. Как отмечается на сайте Мосгорздрава, на данный момент такие операции выполняют всего в двух центрах в мире: в МКНЦ и Клинике Мэйо в США.

Хатьков — автор более 290 научных работ и семи монографий. Он удостоен множества наград и премий, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, премия правительства в области науки и техники, а также награды международных ассоциаций, включая награду Европейской ассоциации эндоскопической хирургии «За лучшие работы по темам выполнения лапароскопических операций у онкологических больных и лапароскопических вмешательств при опухолях панкреатодуоденальной зоны», и многие другие.

РИА Новости

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Включение Хатькова в ассоциацию подтверждает признание высокого мастерства российских хирургов зарубежными коллегами, утверждают опрошенные RT эксперты.

«Я считаю, что это действительно очень важно. Наконец-то зарубежные коллеги признали техническое и теоретическое равенство наших хирургов. Более того, я являюсь учеником Игоря Евгеньевича Хатькова и очень благодарен ему за то, что он и мне дал в жизни путь в хирургию. Это важная и заслуженная награда и признание отечественной медицины», — отметил доцент кафедры хирургии и онкологии РУДН, кандидат медицинских наук, врач колопроктолог-онколог Андрей Атрощенко.

Достижения Хатькова в области хирургии являются уникальными, а его мастерство вызывает большое уважение, заявил врач-онколог Евгений Черёмушкин.

«Он совершенно точно этого заслуживает. Его достижения в хирургии непререкаемы», — подчеркнул он.

Для России очень ценно наличие в стране выдающихся специалистов, имеющих международное признание, отметил заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

«Игорь Хатьков — это выдающийся хирург с мировым именем, с мировой репутацией и колоссальным опытом. Это превосходно, что теперь он имеет не только российское, но и международное признание. Это огромное счастье для России, что у нас такие замечательные врачи. Этот человек достоин самых наивысших наград в области медицины и хирургии», — заключил специалист.

В свою очередь, главный внештатный хирург Минздрава директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили в разговоре с РИА Новости напомнил, что Хатьков — известный специалист, один из крупнейших хирургов в Европе, который делает малотравматичные операции.

«Это очень приятно, что в международном сообществе такого уровня есть российский хирург. Важно, что Россия остаётся в мировой хирургической команде, для нас это признание», — подтвердил он.