Главный онколог Москвы Игорь Хатьков примет участие в съезде Американской ассоциации хирургов

Короткая ссылка
Избранный почётным членом Американской ассоциации хирургов главный онколог Москвы Игорь Хатьков сообщил РИА Новости, что примет участие в съезде ассоциации в четверг, 15 апреля.
Главный онколог Москвы Игорь Хатьков примет участие в съезде Американской ассоциации хирургов
  • ©mosgorzdrav.ru

«Решение (о принятии в почётные члены. — RT) было в прошлом году, а вступление в члены должно было быть очно 15 апреля. В четверг открывается очередной, 141-й съезд, в программе будет представление президента (ассоциации. — RT) и мои благодарственные слова. Из-за пандемии это (съезд. — RT) будет проходить в онлайн-режиме, как все съезды проходят», — сказал Хатьков РИА Новости.

В июне 2020 года Хатьков сообщил, что избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Тогда он отметил, что ассоциации 140 лет, а за всё время всего 99 человек стали её почётными членами.

Как пишет агентство, Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить