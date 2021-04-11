Главный онколог Москвы Игорь Хатьков примет участие в съезде Американской ассоциации хирургов

Избранный почётным членом Американской ассоциации хирургов главный онколог Москвы Игорь Хатьков сообщил РИА Новости, что примет участие в съезде ассоциации в четверг, 15 апреля.

«Решение (о принятии в почётные члены. — RT) было в прошлом году, а вступление в члены должно было быть очно 15 апреля. В четверг открывается очередной, 141-й съезд, в программе будет представление президента (ассоциации. — RT) и мои благодарственные слова. Из-за пандемии это (съезд. — RT) будет проходить в онлайн-режиме, как все съезды проходят», — сказал Хатьков РИА Новости.

В июне 2020 года Хатьков сообщил, что избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Тогда он отметил, что ассоциации 140 лет, а за всё время всего 99 человек стали её почётными членами.

Как пишет агентство, Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией США.