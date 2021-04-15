Американская ассоциация хирургов высказалась о включении в свои ряды Хатькова

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Администратор Американской ассоциации хирургов высказалась по поводу того, что главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом ассоциации.
Американская ассоциация хирургов высказалась о включении в свои ряды Хатькова
  • Pixabay

Как она отметила ТАСС, он стал одним из восьми новых почётных членов.

«Сегодня мы приветствовали восемь новых почётных членов. Могу подтвердить, что доктор Хатьков — один из них... Вступление в ряды ассоциации — это особая честь, а также признание выдающихся достижений новых членов», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов.

Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.

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