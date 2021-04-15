Американская ассоциация хирургов высказалась о включении в свои ряды Хатькова

Администратор Американской ассоциации хирургов высказалась по поводу того, что главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом ассоциации.

Как она отметила ТАСС, он стал одним из восьми новых почётных членов.

«Сегодня мы приветствовали восемь новых почётных членов. Могу подтвердить, что доктор Хатьков — один из них... Вступление в ряды ассоциации — это особая честь, а также признание выдающихся достижений новых членов», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов.

Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.