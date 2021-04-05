«Создание промышленности на Урале»: какую роль в истории России сыграл Никита Демидов

365 лет назад родился Никита Антюфеев, более известный как Никита Демидов, — один из крупнейших российских предпринимателей эпохи Петра I и родоначальник знаменитой династии промышленников. По словам историков, Демидов сыграл важную роль в вооружении российской армии во время Северной войны и вывел на новый уровень предпринимательскую деятельность в России.

5 апреля 1656 года в Туле родился Никита Демидович Антюфеев, получивший позднее вместе с дворянством фамилию Демидов. Ранние годы его жизни изучены плохо и восстанавливаются историками по легендам и слухам, записанным уже после смерти промышленника.

Знакомство с царём

Никита родился в семье Демида Антюфеева (в некоторых источниках — Антуфьева), который, согласно наиболее распространённой версии, работал кузнецом на Тульском оружейном заводе и умер, когда его сын был ещё ребёнком. Никита, как и отец, стал кузнецом-оружейником, помогая деньгами матери и младшим братьям.

«Никита был мастеровитым, работоспособным, пользовался авторитетом среди тульских оружейников», — рассказал в беседе с RT писатель и историк российского купечества Валерий Чумаков.

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Благодаря своему мастерству Никита Антюфеев стал зажиточным ремесленником, однако головокружительный взлёт в его карьере, по словам историков, начался после знакомства с царём Петром I.

«Существует несколько версий их знакомства. Согласно официальной версии семьи Демидовых, приближённый Петра I Пётр Шафиров обратился к Никите в связи с ремонтом пистолета иностранной работы. Через некоторое время оружейник вернул пистолет, которым Шафиров остался очень доволен. Но это была копия. Никита рассказал, что на пистолете Шафирова испортилась затравка, поэтому он якобы изготовил ему новый, собственной работы, который был не хуже оригинала. А затем он вручил Шафирову в исправном состоянии и его собственное оружие. Между двумя пистолетами не было никакой разницы. Шафиров рассказал об этом случае Петру I, и тот заинтересовался личностью оружейника», — рассказал Валерий Чумаков.

Согласно другой версии, история с пистолетами произошла с самим Петром I. Но наиболее правдоподобной Валерий Чумаков считает третий вариант истории знакомства царя с мастером. Пётр якобы хотел провести встречу с тульскими оружейниками, у которых планировал заказать алебарды для армии, но пришёл на неё только Никита Антюфеев. Царь восхитился ростом и богатырским телосложением оружейника, заявив присутствовавшим боярам, что такой человек мог бы стать гренадёром Преображенского полка. Мастер принял это за попытку забрать его в солдаты и стал просить царя не делать этого, чтобы у него была возможность содержать пожилую мать. Пётр в шутку пообещал освободить оружейника от призыва в обмен на изготовление трёхсот алебард. Никита Антюфеев поспешно согласился и своё обещание выполнил. Его алебарды оказались даже лучше первоначального образца.

Вне зависимости от того, какая версия знакомства с монархом ближе к истине, историки отмечают, что в 1690-е годы Пётр I приблизил к себе Никиту Антюфеева, тем самым обеспечив ему карьерный взлёт от ремесленника средней руки до одного из самых влиятельных и богатых промышленников в России.

Пётр I

globallookpress.com

© Vadim Nekrasov

На службе России

Примерно в 1694—1696 годах Никита Антюфеев основал на реке Тулица (сегодня — территория города Тула) один из первых вододействующих металлургических заводов в России. На предприятии было налажено производство пушек, а затем и боеприпасов. Только в 1701 году на заводе произвели свыше 1,7 тыс. бомб, 15,5 тыс. гранат, 16,6 тыс. ручных гранат, 8,1 тыс. ядер.

Параллельно Антюфеев занимался производством и других видов вооружения. В 1700 году он представил Петру шесть ружей высокого качества, которые были в несколько раз дешевле тех, что закупались армией ранее.

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«Благодаря усилиям Никиты Антюфеева русская армия была обеспечена приемлемыми по качеству ружьями без необходимости закупать их за рубежом», — рассказал RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

По словам писателя и историка Дмитрия Володихина, Никита Антюфеев был важнейшим поставщиком вооружения русским войскам в период Северной войны.

В 1702 году Пётр I приказал передать Антюфееву основанное незадолго до этого и ещё недостроенное предприятие на Урале, ставшее в дальнейшем Невьянским чугуноплавильным и железоделательным заводом. Царь повелел наладить на предприятии производство различных видов вооружения — от сабель и тесаков до пушек и мортир. Однако при этом Пётр, по мнению историков, ставил перед собой и стратегические цели, такие как развитие металлургического производства в перспективном и богатом природными ресурсами уральском регионе.

Несмотря на серьёзные сложности при строительстве и запуске, Невьянский завод вскоре стал крупнейшим металлургическим предприятием в России первой четверти XVIII столетия.

Невьянский металлургический завод

© Wikimedia

При этом Пётр I вывел заводы Антюфеева из-под юрисдикции местных воевод и разрешил промышленнику покупать крепостных крестьян. Для контроля производств на Урале Антюфеев отправил туда своего сына Акинфия, сам же Никита сосредоточился на развитии тульского завода.

В одном из документов, датированных 1702 годом, царь впервые именует Никиту Демидовым — в дальнейшем эта фамилия будет официально закреплена за ним и его потомками.

В 1707 году Никита вместе с сыном Григорием построили новый завод на реке Дугна (территория нынешней Калужской области). Следом ряд новых предприятий возник на Урале. Кроме того, Никите были переданы находившиеся в Верхотурском уезде казённые (то есть государственные) железоделательные заводы.

В 1720 году Никите Антюфееву было пожаловано дворянство под фамилией Демидов. По словам Валерия Чумакова, сам промышленник к дворянскому статусу не стремился и гораздо больше ценил присвоенное ему Петром звание комиссара, а дворянское достоинство он принял только через несколько лет после подписания соответствующего указа.

Портрет А.Н. Демидова

© Wikimedia/ Гроот Георг Кристофор

К концу царствования Петра I восемь из 22 металлургических заводов в Российской империи принадлежали Демидовым. Помимо этого, Никита Демидов занимался поиском серебряных и золотоносных руд, производством из асбеста, обработкой магнитов, заготовкой леса. Причём товары для государственных нужд он поставлял по заниженной стоимости.

«Демидов изменил восприятие Петром I предпринимателей. Он показал, что купцы и промышленники могут заботиться не только о своей выгоде, но и о судьбе страны», — подчеркнул Валерий Чумаков.

Активное участие Демидов принимал в строительстве Санкт-Петербурга. Он жертвовал на возведение новой столицы деньги и сырьё, поставлял фонтанные трубы для дворцов и лес для Адмиралтейства.

Как отмечают историки, под конец жизни Демидов не уступал по доходам богатым вельможам. При этом он переживал острый конфликт с Василием Татищевым, создавшим Горную канцелярию — первый коллегиальный орган заводского управления на Урале.

«Татищев стоял за развитие казённой промышленности и считал, что если вкладываться в государственный сектор, то можно будет избавиться от огромного количества злоупотреблений на частных предприятиях, от социального напряжения, которое порождали на частных заводах жестокие методы эксплуатации. Татищев полагал, что Демидов стал бесконтрольным царьком на Урале и хотел многие его компетенции передать чиновникам. Разумеется, Демидов ему противодействовал. Это была, скажем так, борьба умного и жёсткого предпринимателя с умным и энергичным чиновником», — заявил Дмитрий Володихин.

По словам историков, Демидов и Татищев обменялись обвинениями в коррупции. Промышленник добился временного отстранения Татищева от должности, но тот в конце концов был оправдан судом. Демидова же за обвинения в адрес чиновника приговорили к огромному по меркам того времени штрафу в 30 тыс. рублей. Однако император приказал отложить исполнение наказания.

Вскоре Пётр I умер. Демидов пережил своего царственного покровителя всего на несколько месяцев. Он скончался 28 ноября 1725 года в Туле. После смерти Никиты Демидова в народном творчестве возникли предания, в которых промышленника именовали колдуном.

Памятник Петру I и Никите Демидову в Невьянске

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В 1726 году императрица Екатерина I выдала сыновьям Демидова новый диплом о дворянстве. В дальнейшем часть их потомков были возведены в графское и княжеское достоинство. Род Демидовых дал России целый ряд видных промышленников, государственных и военных деятелей. Так, Анатолий Демидов, который в 1840 году женился на племяннице Наполеона Матильде де Монфор, был дипломатом. А сын Авроры Демидовой Павел в 1934—1941 годах был принцем-регентом Югославии.

По словам профессора РГГУ доктора исторических наук Игоря Курукина, таланты Никиты Демидова были весьма многогранны.

«Он совмещал в себе два важных качества одновременно: был и бизнесменом, и технологом. И речь здесь идёт не только о снабжении армии. В перечень его заслуг входит создание в России модернизированной металлургии, выведение на новый уровень предпринимательства, создание промышленности на Урале. Он стоял у истоков бизнес-империи, которая оставалась крупнейшей в стране вплоть до середины XVIII века», — подытожил Игорь Курукин.