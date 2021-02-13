«Первым всегда трудно»: какую роль в освоении Антарктиды сыграла советская станция «Мирный»
- 34-я Советская Антарктическая экспедиция. Осень 1988 — весна 1989 годов
- РИА Новости
- © В. Чистяков
13 февраля 1956 года состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции. Она получила название «Мирный» — в честь парусного шлюпа, который участвовал в русской экспедиции под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывшей в 1820 году Антарктиду.
Первые шаги
По словам историков, долгое время систематическое изучение материка осложнялось отсутствием соответствующих технических возможностей у флотов ведущих мировых держав.
Процесс исследования Антарктиды активизировался в конце XIX — начале XX века. Однако Россия на несколько десятилетий выпала из него из-за войн, революций и экономических проблем.
В 1930-е годы Советский Союз приступил к активным исследованиям Арктики. В послевоенный период советские учёные устремились и на самый южный материк.
С 1955 года, согласно постановлению Совмина СССР, начала действовать советская Комплексная антарктическая экспедиция. Как отмечают историки, она была прекрасно оснащена. В её распоряжении были четыре самолёта и два вертолёта. Флагманом её флота стал дизель-электроход «Обь», который должен был доставить к берегам Антарктиды тракторы, бульдозеры, вездеходы, специальные грузовики, электростанции и средства связи.
Вслед за «Обью» к берегам Антарктиды выдвинулись ещё два судна: «Лена» и «Рефрижератор №7». Возглавил экспедицию знаменитый полярник Герой Советского Союза Михаил Сомов. Всего в работе экспедиции принимали участие 425 человек.
Советские исследователи высадились на побережье Антарктиды 5 января 1956 года. Однако удачное место для строительства станции удалось найти лишь через несколько дней. После аэроразведки на побережье моря Дейвиса в районе острова Хасуэлл высадились 20 человек. Они оборудовали на леднике взлётно-посадочную полосу. Затем исследователи начали переправлять на берег снаряжение.
«Для проведения исследований нужна была опорная точка, и вот она была определена», — заявил в разговоре с RT заместитель директора Музея Арктики и Антарктики Михаил Ломакин.
13 февраля 1956 года стало официальным днём рождения первой советской антарктической станции. В этот день над ней был поднят государственный флаг СССР. Станция получила название «Мирный».
- Открытие станции «Мирный» в 1956 году, почтовая марка
- © Wikimedia Commons
«Название было подобрано очень удачно. Оно служило идеологическим целям в духе времени — демонстрировало, что советские учёные прибыли в Антарктику ради мира, и одновременно имело исторические корни. Это название одного из двух шлюпов российского императорского флота, которые в начале XIX века осуществили плавание вокруг Антарктиды», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.
Прошлое, настоящее и будущее
Строительство станции началось с радиоцентра, обеспечивавшего прямую связь с Москвой. Также были возведены аэрологический павильон, геофизическая, гляциологическая, аэрологическая и другие лаборатории, жилые помещения. Дома были рассчитаны на проживание до десяти человек. Помимо жилых комнат, в них располагались кухни-котельные, кладовые и тамбуры.
Как рассказал Константин Стрельбицкий, станция уже в первые годы своего существования представляла собой комплекс из примерно двух десятков сооружений с собственным маленьким океанским портом и аэродромом.
«Застройка не была хаотичной. Всё было упорядочено. Единственная улица, созданная на станции, получила имя Ленина», — подчеркнул эксперт.
Одно из зданий «Мирного» отвели под медицинский центр. Кроме того, в отдельном помещении располагалась столовая, также использовавшаяся для показа кинофильмов, организации лекций и вечеров самодеятельности, рассказал Стрельбицкий.
«Долгое время станция «Мирный» была своеобразной столицей или центром антарктической экспедиции. В это время на станции зимовало больше всего полярников, отсюда координировалась работа других антарктических станций», — отметил в комментарии RT заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.
По словам почётного полярника России Виктора Боярского, через станцию «Мирный» шло снабжение внутриконтинентальной станции «Восток», основанной годом позже.
- Аэрометеорологический отряд антарктической экспедиции
- РИА Новости
- © С. Преображенский
«Изначально наши учёные и специалисты столкнулись там с целым букетом проблем, поскольку достаточно мало было представления о снежном и ветровом режиме Антарктиды. Так как первая станция была построена на леднике, в первую же зиму её занесло снегом, дальше покров только рос», — рассказал Боярский.
По его словам, несмотря на то что работать на станции было трудно, в некоторые годы на ней находились до 100 зимовщиков.
В 1960-е годы в состав «Мирного» уже входило 64 сооружения, многие из которых вскоре оказались под снегом. В 1970-е станция пережила реконструкцию. Были построены большие модульные дома, здание дизельной электростанции и гараж. Погребённые под толстым слоем снега старые сооружения использовать перестали.
«После того как снабжение станции «Восток» стало осуществляться со станции «Прогресс», функции и значение «Мирного» как центра антарктической экспедиции перешли к «Прогрессу», но при этом весь комплекс мониторинговых программ остался без изменения, за исключением временных остановок наблюдений по некоторым программам из-за обновления оборудования», — заявил Александр Клепиков.
- Станция в 2007 году
- © Wikimedia Commons
Виктор Боярский также отметил, что станция «Мирный» продолжает играть важнейшую роль в исследовании Антарктиды.
«Все наши антарктические станции расположены равномерно по периметру всего континента, в отличие от станций других государств, которые локализуются в определённом сегменте. Безусловно, данные, которые получали наши станции, показывали более полную картину, поскольку охватывали весь материк. Станция «Мирный» и сегодня сохраняет своё значение, так как находится на значительном удалении от других станций. Иметь опорную точку в этом месте крайне важно», — пояснил эксперт.
По словам Александра Клепикова, на станции «Мирный» реализуется максимальное количество научных программ: непрерывные наблюдения за климатом, геофизические, озонометрические, сейсмические, прибрежные гидрологические наблюдения, мониторинг галактических космических лучей. «Мирный» участвует в создании сети опорных точек в Южном полушарии для отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС. Кроме того, рядом со станцией находится большая колония императорских пингвинов, и учёные осуществляют её непрерывный мониторинг.
- Колония пингвинов в районе российской антарктической станции «Мирный» на побережье моря Дейвиса
- РИА Новости
- © Разумов
«Антарктида — это главная кухня погоды Южного полушария. Чем больше станций, предоставляющих однородную информацию, тем понятнее процессы, происходящие над южной полярной областью. «Мирный» — это такая рабочая лошадка. Поэтому станция работает и будет продолжать работать», — заявил Михаил Ломакин.
По мнению Виктора Боярского, станция «Мирный» сыграла выдающуюся роль в истории.
«Первым всегда трудно, потому что никогда не знаешь, что тебя ждёт, и значение этой станции трудно переоценить. Это настоящий символ наших антарктических программ», — резюмировал Боярский.