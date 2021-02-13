«Первым всегда трудно»: какую роль в освоении Антарктиды сыграла советская станция «Мирный»

65 лет назад состоялось открытие первой советской антарктической станции «Мирный». По словам экспертов, это событие стало важным шагом в отечественной программе освоения Антарктиды. Закрепившись на ледяном континенте, советские полярники начали создавать уникальную сеть станций с единым комплексом научных задач. Учёные отмечают, что в наши дни на станции «Мирный» по-прежнему реализуется значительное количество исследовательских программ.

13 февраля 1956 года состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции. Она получила название «Мирный» — в честь парусного шлюпа, который участвовал в русской экспедиции под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывшей в 1820 году Антарктиду.

Первые шаги

По словам историков, долгое время систематическое изучение материка осложнялось отсутствием соответствующих технических возможностей у флотов ведущих мировых держав.

Процесс исследования Антарктиды активизировался в конце XIX — начале XX века. Однако Россия на несколько десятилетий выпала из него из-за войн, революций и экономических проблем.

В 1930-е годы Советский Союз приступил к активным исследованиям Арктики. В послевоенный период советские учёные устремились и на самый южный материк.

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С 1955 года, согласно постановлению Совмина СССР, начала действовать советская Комплексная антарктическая экспедиция. Как отмечают историки, она была прекрасно оснащена. В её распоряжении были четыре самолёта и два вертолёта. Флагманом её флота стал дизель-электроход «Обь», который должен был доставить к берегам Антарктиды тракторы, бульдозеры, вездеходы, специальные грузовики, электростанции и средства связи.

Вслед за «Обью» к берегам Антарктиды выдвинулись ещё два судна: «Лена» и «Рефрижератор №7». Возглавил экспедицию знаменитый полярник Герой Советского Союза Михаил Сомов. Всего в работе экспедиции принимали участие 425 человек.

Советские исследователи высадились на побережье Антарктиды 5 января 1956 года. Однако удачное место для строительства станции удалось найти лишь через несколько дней. После аэроразведки на побережье моря Дейвиса в районе острова Хасуэлл высадились 20 человек. Они оборудовали на леднике взлётно-посадочную полосу. Затем исследователи начали переправлять на берег снаряжение.

«Для проведения исследований нужна была опорная точка, и вот она была определена», — заявил в разговоре с RT заместитель директора Музея Арктики и Антарктики Михаил Ломакин.

13 февраля 1956 года стало официальным днём рождения первой советской антарктической станции. В этот день над ней был поднят государственный флаг СССР. Станция получила название «Мирный».

Открытие станции «Мирный» в 1956 году, почтовая марка

© Wikimedia Commons

«Название было подобрано очень удачно. Оно служило идеологическим целям в духе времени — демонстрировало, что советские учёные прибыли в Антарктику ради мира, и одновременно имело исторические корни. Это название одного из двух шлюпов российского императорского флота, которые в начале XIX века осуществили плавание вокруг Антарктиды», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Прошлое, настоящее и будущее

Строительство станции началось с радиоцентра, обеспечивавшего прямую связь с Москвой. Также были возведены аэрологический павильон, геофизическая, гляциологическая, аэрологическая и другие лаборатории, жилые помещения. Дома были рассчитаны на проживание до десяти человек. Помимо жилых комнат, в них располагались кухни-котельные, кладовые и тамбуры.

Как рассказал Константин Стрельбицкий, станция уже в первые годы своего существования представляла собой комплекс из примерно двух десятков сооружений с собственным маленьким океанским портом и аэродромом.

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«Застройка не была хаотичной. Всё было упорядочено. Единственная улица, созданная на станции, получила имя Ленина», — подчеркнул эксперт.

Одно из зданий «Мирного» отвели под медицинский центр. Кроме того, в отдельном помещении располагалась столовая, также использовавшаяся для показа кинофильмов, организации лекций и вечеров самодеятельности, рассказал Стрельбицкий.

«Долгое время станция «Мирный» была своеобразной столицей или центром антарктической экспедиции. В это время на станции зимовало больше всего полярников, отсюда координировалась работа других антарктических станций», — отметил в комментарии RT заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

По словам почётного полярника России Виктора Боярского, через станцию «Мирный» шло снабжение внутриконтинентальной станции «Восток», основанной годом позже.

Аэрометеорологический отряд антарктической экспедиции

РИА Новости

© С. Преображенский

«Изначально наши учёные и специалисты столкнулись там с целым букетом проблем, поскольку достаточно мало было представления о снежном и ветровом режиме Антарктиды. Так как первая станция была построена на леднике, в первую же зиму её занесло снегом, дальше покров только рос», — рассказал Боярский.

По его словам, несмотря на то что работать на станции было трудно, в некоторые годы на ней находились до 100 зимовщиков.

В 1960-е годы в состав «Мирного» уже входило 64 сооружения, многие из которых вскоре оказались под снегом. В 1970-е станция пережила реконструкцию. Были построены большие модульные дома, здание дизельной электростанции и гараж. Погребённые под толстым слоем снега старые сооружения использовать перестали.

«После того как снабжение станции «Восток» стало осуществляться со станции «Прогресс», функции и значение «Мирного» как центра антарктической экспедиции перешли к «Прогрессу», но при этом весь комплекс мониторинговых программ остался без изменения, за исключением временных остановок наблюдений по некоторым программам из-за обновления оборудования», — заявил Александр Клепиков.

Станция в 2007 году

© Wikimedia Commons

Виктор Боярский также отметил, что станция «Мирный» продолжает играть важнейшую роль в исследовании Антарктиды.

«Все наши антарктические станции расположены равномерно по периметру всего континента, в отличие от станций других государств, которые локализуются в определённом сегменте. Безусловно, данные, которые получали наши станции, показывали более полную картину, поскольку охватывали весь материк. Станция «Мирный» и сегодня сохраняет своё значение, так как находится на значительном удалении от других станций. Иметь опорную точку в этом месте крайне важно», — пояснил эксперт.

По словам Александра Клепикова, на станции «Мирный» реализуется максимальное количество научных программ: непрерывные наблюдения за климатом, геофизические, озонометрические, сейсмические, прибрежные гидрологические наблюдения, мониторинг галактических космических лучей. «Мирный» участвует в создании сети опорных точек в Южном полушарии для отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС. Кроме того, рядом со станцией находится большая колония императорских пингвинов, и учёные осуществляют её непрерывный мониторинг.

Колония пингвинов в районе российской антарктической станции «Мирный» на побережье моря Дейвиса

РИА Новости

© Разумов

«Антарктида — это главная кухня погоды Южного полушария. Чем больше станций, предоставляющих однородную информацию, тем понятнее процессы, происходящие над южной полярной областью. «Мирный» — это такая рабочая лошадка. Поэтому станция работает и будет продолжать работать», — заявил Михаил Ломакин.

По мнению Виктора Боярского, станция «Мирный» сыграла выдающуюся роль в истории.

«Первым всегда трудно, потому что никогда не знаешь, что тебя ждёт, и значение этой станции трудно переоценить. Это настоящий символ наших антарктических программ», — резюмировал Боярский.