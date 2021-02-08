«По результатам глубокой экспертизы»: объявлены лауреаты премии президента РФ молодым учёным за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении ежегодных премий в области науки и инноваций молодым учёным. Исследователи до 35 лет получат награды за разработку интерфейсов «мозг — компьютер», создание и внедрение технологий лечения опухолей, изучение особого вида белков у растений, а также за синтез нанокристаллов.

Стали известны лауреаты премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2020 год. Их имена объявил помощник главы государства Андрей Фурсенко.

«По результатам (глубокой экспертизы. — RT) отобраны четыре лучшие работы. Сегодня, 8 февраля, в соответствии с рекомендациями совета по науке, президент подписал указ о награждении лауреатов», — сообщил Фурсенко в ходе специальной пресс-конференции.

Наград удостоены лучшие молодые (до 35 лет) учёные. Размер каждой из четырёх премий — 5 млн рублей.

Одна из премий присуждена старшему научному сотруднику Университета Иннополис Владимиру Максименко за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг—компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга.

Автором разработан ряд оригинальных математических моделей нейронных сетей, а также три нейрокомпьютерных интерфейса, которые могут быть использованы в медицине, физиологии и робототехнике. Один из них по активности мозга «предсказывает», а затем предотвращает и блокирует приступы у больных эпилепсией, устойчивых к медикаментозному лечению.

Разработаны оригинальные математические модели нейронных сетей и три нейрокомпьютерных интерфейса

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Другой, неинвазивный интерфейс позволяет определять и контролировать концентрацию внимания, в том числе при обучении школьников. Третий, также неинвазивный, помогает моделировать воображаемую двигательную активность, что актуально для реабилитации больных после инсульта или травмы, которая привела к нарушению двигательных функций организма.

Премии также удостоен коллектив из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Лауреаты Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина создали и апробировали две уникальные технологии лечения опухолей, получившие научно-экспериментальное и клиническое обоснование.

Одна из них заключается в применении разработанного коллективом нового препарата «Панаген», который снижает негативные последствия химиотерапии и способствует активации противоопухолевого иммунитета. Лауреатами успешно проведены доклинические исследования, а также I и II фазы клинических исследований «Панагена» при лечении рака молочной железы. Результаты исследования показали, что пятилетняя безрецидивная выживаемость пациентов с III стадией рака молочной железы (IIIB и IIIC) увеличилась в 2,5 раза в сравнении с контрольными группами.

Созданы и апробированы две уникальные технологии лечения опухолей, в первую очередь — рака молочной железы

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Другая технология авторов — «Каранахан» — представляет собой уникальный метод уничтожения опухолевых клеток с помощью инъекций цитостатических (блокирующих деление клеток) лекарственных средств и препарата на основе ДНК, индивидуального для каждой опухоли.

«Авторы на основе созданных технологий сформулировали основные положения новой идеологии персонифицированной противоопухолевой медицины. Создание таких технологий — результат пятнадцатилетней совместной работы этих очаровательных девушек», — отметил представивший работу на пресс-конференции глава Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Никита Марченков.

Лауреатами премии президента стали также учёные Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ) Кирилл Антонец и Антон Нижников. Их работа на стыке микробиологии, генетики, биотехнологий и сельскохозяйственных наук посвящена специфическим функциональным белкам — амилоидам, обладающим уникальной устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и способным годами сохраняться во внешней среде.

О содержании работы в беседе с RT рассказал декан биологического факультета Петербургского университета и научный руководитель ВНИИСХМ академик РАН Игорь Тихонович. По его словам, исследования лауреатов восходят к отечественной научной школе Петербургского университета, основанной советским и российским генетиком Сергеем Инге-Вечтомовым.

По словам Тихоновича, амилоиды — определённые формы белков, которые для человека и животных являются патогенами, вызывающими нейродегенеративные и неизлечимые заболевания, такие как диабет, рак и болезнь Альцгеймера. Инфекционные амилоиды способны повреждать здоровые белки и превращать их в амилоидные тяжи (бляшки), которые смертельно опасны для мозга и других органов. Как удалось установить лауреатам, амилоидные структуры присущи растениям и даже бактериям.

Новые методы определения амилоидов открывают возможности для селекции семян и дарят надежду на победу в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями

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«Амилоидные тяжи невероятно устойчивы. Растения таким образом сворачивают свои белки в семенах, чтобы повысить их жизнеспособность. Лауреаты обнаружили амилоиды, исследуя горох. Также белки с амилоидными свойствами обнаружены у бактерий. Новые методы определения амилоидов открывают возможности для селекции семян. Любопытно, что при прорастании семян растения разрушают, преобразуют тяжи. Давайте пофантазируем, что мы научились разрушать амилоиды в организме человека. Это наша мечта», — рассказал в комментарии RT академик Игорь Тихонович.

Четвёртая премия присуждена заведующему лабораторией ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН Евгению Хайдукову за индивидуальную работу в области нанокристаллов и создание передовых технологий на их платформе.

В результате управляемого синтеза получены нанокристаллы с заданными характеристиками

Gettyimages.ru

© peterschreiber.media

Наночастицы, созданные лауреатом, облучаются электромагнитными волнами низкой энергии и в результате начинают распространять фотоны более высокой энергии, благодаря чему приобретают новые свойства.

В результате управляемого синтеза лауреат научился получать нанокристаллы с различными заданными характеристиками. Такие кристаллы могут применяться в самых различных областях — от защиты денежных знаков до медицинской диагностики, лечения заболеваний и 3D-инженерии.

Традиционная торжественная церемония награждения лауреатов премии, приуроченная к Дню российской науки (8 февраля), в этом году отложена на неопределённый срок в связи с ограничениями, вызванными коронавирусной пандемией.