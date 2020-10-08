Вирусы, гены и тайны Вселенной: стали известны все лауреаты Нобелевской премии 2020 года в области точных наук

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Арсений Скрынников
Нобелевской комитет объявил лауреатов 2020 года в области химии. Ранее были присуждены премии в области медицины и физики. Биохимики получат награду за создание «генетических ножниц» для редактирования ДНК. Медики будут награждены за борьбу с гепатитом С, а астрофизики — за исследование чёрных дыр. В этом году из-за коронавирусной пандемии традиционная церемония награждения лауреатов пройдёт 10 декабря в онлайн-формате.
Вирусы, гены и тайны Вселенной: стали известны все лауреаты Нобелевской премии 2020 года в области точных наук
  • © Alexander Mahmoud/Nobel Media

Нобелевский комитет огласил имена всех лауреатов 2020 года в области точных наук. 7 ноября стали известны призёры в области химии, ранее — в области медицины и физики.

Премию по химии за развитие наиболее точного метода редактирования генома получат исследовательницы Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Даудна (США).

Премия в области медицины в этом году присуждена учёным Харви Альтеру (США), Майклу Хоутону (Великобритания—Канада) и Чарльзу Райсу (США). Они будут награждены за идентификацию вируса гепатита С и решающий вклад в борьбу с ним.

Физик Роджер Пенроуз (Великобритания) удостоен награды «за открытие того, что образование чёрных дыр является прямым следствием общей теории относительности», а его коллеги Рейнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США) стали лауреатами «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики».

Ножницы для самых маленьких

Шарпантье и Даудна открыли наиболее точный инструмент редактирования генома ещё в 2012 году. В науке он получил известность под именем «генетические ножницы CRISPR / Cas9С». С тех пор метод получил невероятную популярность у биохимиков и молекулярных биологов по всему миру, ведь с его помощью учёные смогли с лёгкостью изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов. По мнению Нобелевского комитета, генетические ножницы вывели науки о жизни на абсолютно новый этап развития. 

  • Лауреаты Нобелевской премии по химии 2020 года. Слева направо: Эмманюэль Шарпантье (Франция), Дженнифер Даудна (США)
  • © Niklas Elmehed/Nobel Media

Спасти миллионы жизней

Вирусный гепатит С является глобальной проблемой здравоохранения, сопоставимой по масштабам с ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. Это смертельно опасное заболевание передаётся через кровь и слизистые, способно вызывать цирроз и рак печени. До идентификации вируса гепатита С были известны только вирусы гепатита А и В, при этом большинство случаев передаваемого через кровь гепатита оставались необъяснёнными. Лауреаты Альтер, Хоутон и Райз выявили причину хронического гепатита и идентифицировали вирус гепатита С. Их открытие привело к разработке высокочувствительных анализов крови и созданию новых лекарств, которые спасли миллионы жизней.

  • Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2020 года. Слева направо: Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания-Канада) и Чарльз Райс (США).
  • © Niklas Elmehed/Nobel Media

В центре Галактики

Нобелевскую премию по физике в этом году присудили за исследования чёрных дыр. Астрофизик Пенроуз с помощью математических методов показал, что чёрные дыры являются прямым следствием общей теория относительности Альберта Эйнштейна.

Его коллеги Генцель и Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжёлый космический объект изменяет орбиты звёзд посреди Млечного Пути. По их мнению, единственное известное объяснение этому явлению в центре нашей Галактике — сверхмассивная чёрная дыра.

  • Лауреаты Нобелевской премии по физике 2020 года. Слева направо: Роджер Пенроуз (Великобритания), Рейнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США)
  • © Niklas Elmehed/Nobel Media

По сложившейся традиции, церемония награждения лауреатов состоится в день кончины Альфреда Нобеля — 10 декабря текущего года. Денежная составляющая каждой премии увеличена до 10 млн крон (около $1,1 млн). В связи с коронавирусной пандемией в этот раз мероприятие пройдёт в формате онлайн.

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